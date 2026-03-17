Violencia en Guayaquil: Niña murió en Pascuales mientras jugaba en su barrio

Los delincuentes se movilizaban en una motocicleta y disparaban al aire cuando la infante estaba con otros niños en la calle

La muerte de la niña de ocho años ocurrió en la balacera registrada en la cooperativa Assad Bucaram, de Pascuales.

Un hecho violento conmocionó a la parroquia Pascuales, en el norte de Guayaquil, la tarde del lunes 16 de marzo de 2026, cuando un ataque con arma de fuego en plena vía pública provocó la muerte a una niña y heridas a otras dos personas.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 16:05 en la cooperativa Assad Bucaram donde, según información preliminar, dos sujetos a bordo de una moto realizaron múltiples disparos mientras recorrían el sector.

Producto de este ataque, la infante de 8 años resultó gravemente herida por un impacto de bala en la cabeza. La niña fue trasladada de urgencia al hospital Francisco de Icaza Bustamante, donde falleció mientras era ingresada en una ambulancia.

¿Qué pasó con los heridos de este ataque?

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En el mismo hecho también resultaron heridos Floresmilo Moncada, de 71 años, y Elina Herrera, de 40. Ambos fueron atendidos en diferentes casas de salud del Puerto Principal.

De acuerdo con testimonios de familiares y moradores, los atacantes habrían estado disparando contra una persona aún no identificada, sin lograr herirla.

Sin embargo, las detonaciones impactaron de manera colateral a las tres víctimas, provocando la muerte de la menor.

Agentes de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) ejecutaron varias acciones investigativas, entre ellas la recolección de testimonios, la verificación del estado de salud de los heridos y la revisión de cámaras de seguridad del sector, con el objetivo de identificar a los responsables.

Hasta el momento, no se registran personas aprehendidas ni se ha determinado con claridad la motivación del ataque.

Este nuevo episodio de inseguridad vuelve a poner en evidencia la preocupación ciudadana por el incremento de hechos violentos en sectores urbanos de la ciudad.

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