Remarcado de placas en Guayaquil: Calendario de turnos y multas por incumplir

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) ratificó este febrero de 2026 que los propietarios de vehículos en Guayaquil pueden realizar el repintado de sus placas siempre que la estructura metálica no presente daños físicos, una medida regulatoria que busca evitar la sanción de $ 144,60 por circular con identificación ilegible. Esta disposición se ejecuta en paralelo al inicio del proceso de Revisión Técnica Vehicular (RTV), gestionado por el consorcio SGS, que este mes convoca obligatoriamente a las placas terminadas en el dígito 1.

Condiciones técnicas para el remarcado

La normativa de tránsito distingue entre el deterioro natural de la pintura y el daño estructural de la lámina. Según la dirección técnica de la ATM, el remarcado manual es válido únicamente cuando la pintura negra de los caracteres alfanuméricos se ha desgastado por exposición climática, pero el material retroreflectivo de fondo permanece intacto.

Si la placa presenta dobleces, perforaciones adicionales, roturas o deterioro del fondo reflectivo, el repintado no es una opción legal. En estos casos, el usuario debe tramitar obligatoriamente la obtención de placas provisionales en los centros de matriculación. Circular con una placa adulterada o en mal estado físico constituye una contravención que los agentes civiles están facultados para sancionar en operativos de control.

La inobservancia de esta norma acarrea una multa equivalente al 30 % del Salario Básico Unificado (SBU). Para el periodo fiscal 2026, esto representa un desembolso de $ 144,60 para el conductor infractor.

Esta fiscalización se intensifica con el calendario de matriculación anual. Pese a la intermitencia en los servicios de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) a nivel nacional, la competencia en Guayaquil se mantiene operativa. El cronograma vigente obliga a los vehículos con placa terminada en 1 a cumplir con la RTV en febrero para evitar la multa por calendarización ($ 50 adicionales).

Calendario de Revisión Técnica (Primer trimestre):

Febrero: Placas terminadas en 1.

Marzo: Placas terminadas en 2.

Abril: Placas terminadas en 3.

El sistema de turnos se gestiona digitalmente a través del portal de la ATM. El usuario debe cancelar la tasa de servicio y agendar su cita en uno de los tres centros habilitados: avenida Narcisa de Jesús (norte), Vía a Daule (km 10.5) o en la avenida 25 de Julio (sur). Se recomienda realizar el pago y agendamiento antes del día 20 del mes para asegurar cupo dentro del plazo ordinario.

