Aquiles Álvarez pidió licencia un día antes del operativo del Caso Goleada

La solicitud de licencia sin sueldo del alcalde Aquiles Álvarez fue presentada el 9 de febrero, un día antes del operativo

Guayaquil amaneció este martes 10 de febrero de 2026 con un nuevo episodio judicial. La Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutó una serie de intervenciones en la provincia del Guayas como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada, denominada Caso Goleada.

En el marco de este operativo, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue detenido. Sin embargo, antes de que se ejecutara el operativo, el alcalde ya había solicitado una licencia sin sueldo.

Así lo corroboró EXPRESO en un documento, dirigido al Concejo Cantonal de Guayaquil, que fue recibido por la Secretaría Municipal el lunes 9 de febrero, a las 17:00.

En el oficio, Aquiles Álvarez solicita licencia del 10 al 24 de febrero de 2026, argumentando que debe “tratar asuntos estrictamente particulares”, según consta en el anexo.

En el mismo documento se establece que la vicealcaldesa Tatiana Coronel subrogará las funciones del alcalde durante el período de la licencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 62, literal a, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

¿Cuándo pidió licencia Aquiles Álvarez antes del Caso Goleada?

La solicitud de licencia consta como el punto dos del orden del día de la sesión extraordinaria del Concejo Cantonal de Guayaquil, convocada para este miércoles 11 de febrero de 2026, a las 11:00, en el salón municipal. En esa reunión, los concejales tomarán conocimiento formal del pedido presentado por el alcalde.

Tatiana Coronel: “Guayaquil no se arrodilló ayer y no lo hará hoy”



Cabe recordar que pasadas las 12:00 de este martes, sin oposición presente y sin responder preguntas de la prensa, concejales de Guayaquil expresaron su respaldo al alcalde Aquiles Álvarez, mientras la vicealcaldesa Tatiana Coronel denunció una presunta persecución política.

Coronel se pronunció luego de la detención del alcalde y aseguró que el Concejo Municipal permanecerá atento al desarrollo del proceso judicial. Durante su intervención, afirmó que “gobernar desde el miedo no es el camino” y sostuvo que el cabildo no permitirá lo que considera una vulneración de los principios democráticos.

Tatiana Coronel, vicealcaldesa de Guayaquil, ofreció declaraciones junto a concejales que expresaron su respaldo al alcalde Aquiles Álvarez. Juan Daniel Ponce

“Gobernar desde el miedo no es el camino, y este Concejo Municipal no va a aceptar la persecución política. Además, parecen desconocer la historia de Guayaquil. Esta ciudad no se arrodilló ante el rey de España cuando gobernaba el imperio más poderoso del mundo; no se arrodilló ayer y no lo hará hoy. Estaremos atentos a lo que suceda en las próximas horas y, si tenemos que salir a las calles, lo vamos a hacer. Utilizaremos todos los mecanismos democráticos que tengamos para defendernos y alcanzar la verdadera justicia que tanta falta nos hace”, recalcó.

Tras sus declaraciones, la vicealcaldesa abandonó el salón acompañada por los concejales Arturo Escala, Alfredo Bautista, Soledad Diab y Emily Vera, quienes también expresaron públicamente su respaldo a Álvarez.

“¡Aquiles, amigo, Guayaquil está contigo!”, gritan los simpatizantes. cortesía

