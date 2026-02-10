Expreso
NUEVA VICEALCALDESA DE GUAYAQUIL
Aquiles Álvarez lideró la sesión en la que se designó a Tatiana Coronel como nueva vicealcaldesa de Guayaquil.JUAN FAUSTOS

Detención de Aquiles Álvarez: vicealcaldesa Tatiana Coronel denuncia persecución

La vicealcaldesa de Guayaquil, cuestionó la detención del alcalde Aquiles Álvarez en el caso Goleada  

Las reacciones por la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, continúan generándose. Esta vez fue la vicealcaldesa Tatiana Coronel quien se pronunció públicamente a través de su cuenta en la red social X.

Coronel afirmó que Álvarez, quien llegó al Sillón de Olmedo auspiciado por la Revolución Ciudadana, es “una de las voces de oposición más frontales del país” y que ha confrontado lo que calificó como “desgobierno”, además de defender “sin concesiones la autonomía de los gobiernos locales”.

RELACIONADAS

Hoy se abre un nuevo frente judicial en su contra”, escribió la vicealcaldesa, al referirse al operativo ejecutado por la Fiscalía General del Estado.

Cuestionamientos al sistema judicial

En su mensaje, Tatiana Coronel, militante del movimiento RETO, sostuvo que el proceso contra Aquiles Álvarez ocurre en medio de un sistema judicial que, según ella, actúa con lentitud frente a casos graves de corrupción.

“Mientras se actúa con celeridad contra un opositor, otros procesos con indicios claros avanzan lento o se diluyen”, señaló.

Entre los ejemplos citados por la vicealcaldesa mencionó los casos Healthbirth, Progen y ATM.

Vicealcaldesa Tatiana Coronel: "Guayaquil no va a callarse"

Finalmente en su mensaje enfatizó que la ciudad no permanecerá en silencio frente a lo que considera una injusticia.

Guayaquil no va a callarse y el país tampoco debería hacerlo”, concluyó.

En torno al caso, la Fiscalía General del Estado informó que durante el operativo ejecutado en la madrugada de este martes 10 de febrero de 2026 se realizaron allanamientos y diligencias simultáneas en varios puntos de la provincia del Guayas.

En el marco de este operativo, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, fue detenido para fines investigativos, confirmó la entidad.

