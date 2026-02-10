Caso Goleada: Aquiles Álvarez será trasladado a Quito, según su abogado

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, será trasladado a Quito por el caso Goleada

Este martes 10 de febrero de 2026, en el marco de la investigación conocida como caso Goleada, que indaga una presunta estructura de delincuencia organizada dedicada al lavado de activos y a la defraudación tributaria, se detuvo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, durante un allanamiento en su domicilio.

Ramiro García, abogado del alcalde, confirmó que Álvarez será trasladado a Quito, aparentemente hacia la Unidad Judicial de Iñaquito. “No conocemos exactamente cuáles son los cargos, no se nos ha notificado nada”, declaró García desde el aeropuerto de Guayaquil.

Detenciones y operativo en Guayaquil

Además del alcalde, fueron detenidos sus hermanos y otras personas, sumando un total de 11 arrestos. La Fiscalía compartió esta mañana tres fotografías del operativo, donde se aprecia a un hombre que podría ser Álvarez, así como dinero en efectivo y teléfonos celulares incautados durante la diligencia.

Qué se espera en los próximos días

El traslado de Aquiles Álvarez a Quito permitirá a las autoridades presentar formalmente los cargos y continuar con el proceso judicial. El abogado insistió en que aún no se ha notificado oficialmente sobre los delitos imputados, lo que mantiene incertidumbre sobre el alcance de la investigación.

¿Qué es el Caso Goleada y por qué investiga la Fiscalía?

El Caso Goleada es una investigación penal liderada por la Fiscalía General del Estado que apunta a una presunta estructura dedicada a cometer delitos financieros. De acuerdo con la información oficial, el proceso se enfoca en supuestas irregularidades tributarias y movimientos económicos que podrían configurar lavado de activos.

La FGE informó que durante el operativo ejecutado en la madrugada se realizaron allanamientos y diligencias simultáneas en varios puntos del Guayas, lo que permitió avanzar en la recopilación de indicios dentro de la causa.

