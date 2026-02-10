Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, es detenido en operativo del Caso Goleada

Aquiles Álvarez fue detenido durante un operativo del Caso Goleada, una investigación por presunta delincuencia organizada

La mañana de este martes 10 de febrero, Guayaquil amaneció con un nuevo episodio judicial. La Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutó una serie de intervenciones en la provincia del Guayas como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada, denominada Caso Goleada. En el marco de este operativo, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue detenido.

¿Qué es el Caso Goleada y por qué investiga la Fiscalía?

El Caso Goleada es una investigación penal liderada por la Fiscalía General del Estado que apunta a una presunta estructura dedicada a cometer delitos financieros. De acuerdo con la información oficial, el proceso se enfoca en supuestas irregularidades tributarias y movimientos económicos que podrían configurar lavado de activos.

La FGE informó que durante el operativo ejecutado en la madrugada se realizaron allanamientos y diligencias simultáneas en varios puntos del Guayas, lo que permitió avanzar en la recopilación de indicios dentro de la causa.

Once personas detenidas en el operativo

En un comunicado posterior, la Fiscalía detalló que 11 personas fueron detenidas como parte de este caso. Entre ellas también constan Antonio y Xavier Álvarez, hermanos del alcalde de Guayaquil. La institución no precisó los roles específicos de cada investigado dentro de la presunta red.

Situación legal de Aquiles Álvarez

El alcalde de Guayaquil enfrenta más de una investigación judicial en curso. Además del Caso Goleada, Álvarez es procesado en el denominado Caso Triple A, relacionado con un presunto tráfico ilegal de combustibles.

En este último proceso, la audiencia de juicio estaba prevista para el 31 de enero de 2026, pero fue diferida por disposición judicial. Hasta el momento, no se ha informado una nueva fecha para la diligencia.

Consejo de la Judicatura eligió a Damián Larco en horas de la madrugada

Además, durante la madrugada de este martes 10 de febrero de 2026, Damián Larco, quien se desempeñó como director del Servicio de Rentas Internas durante el gobierno de Daniel Noboa, fue nombrado presidente temporal del Consejo de la Judicatura.

La designación se produjo después de que se conociera la prohibición de Alexandra Villacís para ocupar cargos públicos, quien es la vocal suplente del organismo. La sesión extraordinaria del Consejo se llevó a cabo pasada la medianoche con el propósito de analizar la resolución que permitiría determinar quién asumiría la presidencia ante la ausencia del titular, Mario Godoy, y la imposibilidad de Villacís de asumir temporalmente el cargo.

