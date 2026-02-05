Aquiles Álvarez reprocha los procesos estancados en el Sercop

El alcalde habló de los proceso de comunicación y obras detenidas. Asegura que solo los guayaquileños son perjudicados

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, volvió a referirse públicamente a los procesos municipales que, según afirma, han sido suspendidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Lo hizo la mañana de este jueves 5 de febrero, durante su habitual enlace radial, espacio en el que abordó varios asuntos de la agenda local, entre ellos la ejecución de obras y programas sociales.

En su intervención, el burgomaestre señaló que estas suspensiones han generado complicaciones administrativas y retrasos en iniciativas que, asegura, estaban destinadas a beneficiar de forma directa a la ciudadanía.

Las diferencias entre Álvarez y José Julio Neira, funcionario al que el alcalde ha señalado en reiteradas ocasiones como responsable de las trabas, han sido públicas en los últimos meses.

Los cruces de declaraciones, que también se han trasladado a redes sociales, evidencian un conflicto político–institucional que ahora repercute en la gestión municipal.

Las declaraciones de Aquiles Álvarez sobre las trabas en el Sercop

“Bloquean procesos importantes para decirle a los guayaquileños que es lo que se viene en obras y servicios. Cómo las becas de la Dase, guarderías gratuitas en información en general. Solo están bloqueado el desarrollo de Guayaquil”, manifestó Álvarez, al insistir en que los trámites detenidos no se limitan a campañas comunicacionales, sino que incluyen proyectos sociales y de infraestructura.

El alcalde fue más allá y lanzó críticas directas contra quien dirige el Sercop. “La gente tiene clara sabe quién dirige el Sercop. El tipo que maneja 11 cargos públicos que no sector maneja ni el mismo. No camina bien y se resbala, pero le han dado para que maneje 11 cargos públicos”, ironizó Álvarez, en una declaración que eleva el tono del enfrentamiento y que podría generar nuevas reacciones desde el ámbito nacional.

Según el alcalde, varios de los procesos observados permanecen en pausa desde hace meses, lo que —afirma— frena la ejecución de contratos relacionados con servicios municipales, programas de atención social y obras públicas. Desde su perspectiva, esta situación impacta directamente en la planificación y en los plazos de entrega de proyectos que ya contaban con asignación presupuestaria.

Hasta el momento, el Sercop no ha emitido una respuesta pública específica a estas nuevas declaraciones. Sin embargo, el cruce de acusaciones abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Municipio de Guayaquil y el organismo rector de la contratación pública.

Sobre tema SERCOP...

Esto viene desde siempre, tenemos suspendidos procesos desde hace 6 meses, un sinnumero de procesos bloqueados. Nosotros hemos sidos prolijos, hemos sido transparentes. Gracias a Dios no ha existido problema más que uno u otro problema.... que pretenden sacar… — Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (@alcaldiagye) February 5, 2026

