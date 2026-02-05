Álvarez rechaza reforma al COOTAD y alerta pérdida de $80 millones para Guayaquil

El alcalde de Guayaquil criticó la reforma al COOTAD y denunció bloqueos del Gobierno que afectarían la obra pública

Durante su enlace radial con Ecuador en Directo de este jueves 5 de febrero, el alcalde Aquiles Álvarez se pronunció sobre el proyecto de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Según el burgomaestre, la propuesta impulsada por el secretario jurídico de la Presidencia Enrique Herrería busca “meter a todos los municipios en el mismo saco”, sin diferenciar las realidades de cada ciudad.

Álvarez recordó que cuando asumió la administración en 2023 encontró un municipio "desordenado", con un 30% del presupuesto destinado a gasto corriente y el resto a una supuesta inversión que no se reflejaba en obras. “Hoy hemos logrado estabilidad y destinamos el 85% a inversión en obra pública. Pretender quitarle recursos a los GADs es absurdo, porque son los únicos que hacen obras en el país”, afirmó.

El alcalde advirtió que la reforma significaría una afectación de 80 millones de dólares para Guayaquil, lo que impactaría directamente en proyectos de infraestructura y servicios básicos.

"Tocará que Guayaquil vuelva a ser república"

Álvarez cuestionó que el argumento del Gobierno sea que algunos municipios gastan demasiado en roles de pago. “Enfóquense en esos municipios, no en Guayaquil. Aquí hemos recuperado la ciudad y demostrado eficiencia en la inversión”, señaló

El alcalde incluso ironizó sobre la posibilidad de que Guayaquil “vuelva a ser república” si se insiste en recortar recursos. “Cada vez nos quieren pisar más, ahora quieren quitarle 80 millones de dólares a los guayaquileños”, dijo, en referencia a lo que considera una política centralista que desconoce la autonomía municipal.

Bloqueos del Sercop y afectaciones a la obra pública

Álvarez también denunció que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) ha bloqueado procesos municipales durante más de seis meses, afectando proyectos de obra pública y servicios. Señaló directamente a José Julio Neira, titular del Sercop, a quien acusó de manejar múltiples cargos públicos y de obstaculizar la gestión de Guayaquil.

“Son las ganas de bloquear a Guayaquil. Tenemos suspendidos procesos de obra pública y servicios, pese a que hemos sido prolijos y transparentes”, afirmó. El alcalde agregó que el Gobierno ha gastado más de 40 millones de dólares en promoción política, mientras la ciudad enfrenta retrasos en proyectos como el paso a desnivel de la avenida del Bombero, cuyo segundo tramo se complicó por demoras administrativas.

¿De qué trata la reforma al COOTAD?

El COOTAD es la norma que regula la organización territorial y la autonomía de los gobiernos locales en Ecuador. La reforma actualmente en debate busca condicionar el presupuesto que reciben los GADs, estableciendo límites al gasto corriente y promoviendo mayor control sobre la ejecución de recursos.

El Gobierno argumenta que algunos municipios destinan hasta el 90% de su presupuesto a sueldos y gastos administrativos, dejando poco margen para inversión en obra pública. Sin embargo, alcaldes como Álvarez sostienen que la medida es generalizada y afectará a ciudades que sí han demostrado eficiencia en la gestión de recursos. En el caso de Guayaquil, la reducción de 80 millones de dólares representaría un golpe significativo para proyectos de infraestructura y servicios que benefician a más de tres millones de habitantes.

