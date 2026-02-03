Paola Pabón sobre la reforma a los GAD: "Es un retorno a un centralismo más agresivo"

La prefecta de Pichincha alerta que la propuesta afectaría servicios sociales, obras locales y la autonomía financiera local

Paola Pabón, prefecta de Pichincha, se pronuncia sobre la reforma al COOTAD impulsada por el Gobierno.

La prefecta reelecta de Pichincha y expresidenta del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador (Congope), Paola Pabón, cuestionó a través de su cuenta personal de X, el proyecto de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) presentado por el Gobierno Nacional, a través del secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, al considerar que vulnera la Constitución y la autonomía financiera de los gobiernos locales.

Pabón aseguró que la iniciativa modifica el esquema de asignaciones económicas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), pese a que la ley establece que estos recursos deben ser previsibles, automáticos y directos, un principio que (según dijo) se rompe con la propuesta oficial.

“Una vez más, el Gobierno Nacional propone una reforma de ley inconstitucional”, afirmó la prefecta, al advertir que la medida condiciona los recursos territoriales a reglas definidas desde el poder central, sin considerar las realidades locales.

Autonomía financiera en riesgo, según la Prefectura de Pichincha

La prefecta sostuvo que el proyecto de ley atenta contra la autonomía financiera y presupuestaria de juntas parroquiales, municipios y prefecturas, al introducir criterios que generarían desigualdades entre territorios y frenarían la ejecución de obras y servicios públicos.

Según Pabón, las asignaciones que por ley corresponden a los GAD no pueden depender de una “regla rígida” diseñada desde el Ejecutivo, ya que las necesidades de cada provincia, cantón y parroquia son distintas y requieren respuestas diferenciadas.

“No es posible que las asignaciones estén condicionadas a la única visión del gobierno central”, señaló, al insistir en que esta reforma desconoce la diversidad territorial del país.

Servicios sociales que podrían desaparecer en los territorios

Pabón advirtió que la reducción o bloqueo de recursos tendría un impacto directo en los servicios que actualmente ejecutan los gobiernos locales, especialmente en sectores vulnerables y zonas alejadas.

Entre los efectos concretos, mencionó la posible eliminación de ferias de salud gratuitas, la suspensión de escuelas deportivas para niños y la desaparición de programas sociales dirigidos a mujeres.

En el caso específico de Pichincha, alertó que podrían cerrarse centros de atención para mujeres víctimas de violencia y suspenderse obras de cogestión que llegan a las comunidades más apartadas de la provincia.

Críticas a un modelo que refuerza el centralismo

La prefecta calificó la propuesta como un retroceso en el proceso de descentralización y un retorno a un centralismo más agresivo, que debilita la presencia del Estado en los territorios. “Es un sinsentido regresar a un centralismo más agresivo”, expresó, al advertir que sin gobiernos autónomos fortalecidos, las comunidades enfrentarán mayores dificultades para acceder a servicios básicos y sociales.

Finalmente, Pabón llamó a revisar el contenido del proyecto de ley y sostuvo que, bajo el argumento de eficiencia, la reforma busca reducir la capacidad operativa de los GAD. “Esta reforma disfrazada de eficiencia busca desaparecer la presencia de los GAD en los territorios, y los afectados serán siempre los más humildes”, concluyó.

