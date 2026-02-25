Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 26 de febrero de 2026

El cierre de febrero llega con una intensidad cósmica que no permite medias tintas. Este jueves, los astros te empujan a dejar las dudas de lado y a tomar las riendas de esos asuntos que vienes esquivando.

Este jueves 26 de febrero es un día de acción directa, donde la intuición y la estrategia deben caminar juntas para que logres el éxito que tanto buscas.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Hoy sientes que el mundo va un poco lento para tu ritmo, pero no pierdas la cabeza con los que no te siguen el paso. En el trabajo, recibes una propuesta que parece pequeña, aunque tiene el potencial de convertirse en algo gigante si le pones tu sello personal. La clave está en no delegar lo que tú haces mejor que nadie.

En el amor, el fuego está alto y la complicidad con tu pareja se siente en cada mirada que intercambian durante el día. Si estás soltero, deja de esperar a que la otra persona dé el primer paso y lánzate tú, porque el "no" ya lo tienes asegurado. La suerte acompaña a quienes se atreven a mostrarse vulnerables y valientes.

Para tu energía, evita el café en exceso porque hoy ya vienes con la batería a tope de fábrica. Canaliza esa fuerza extra en un proyecto creativo o en una rutina de ejercicios que te deje realmente cansado. Toma la decisión de decir que no a ese compromiso social que solo te quita tiempo y no te suma ninguna alegría.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Los astros ponen el foco en tus finanzas y es el momento ideal para que revises esas cuentas que te dan dolor de cabeza. Un ingreso inesperado llega para darte un respiro, pero no lo gastes en caprichos momentáneos que mañana olvidarás. La estabilidad que tanto buscas depende de tu capacidad para decir "ahora no" a ciertos lujos.

En el romance, la paz es tu prioridad y prefieres una cena tranquila antes que cualquier drama innecesario. Tu pareja agradece tu lealtad y esa forma tan tuya de estar presente cuando las papas queman. Si buscas amor, bájate de la defensiva y deja que los demás conozcan ese lado dulce que guardas bajo llave en tu interior.

Tu salud te pide a gritos que cuides la zona del cuello y la garganta, así que nada de bebidas extremadamente frías hoy. Un masaje o simplemente estirar bien los músculos te devuelve la movilidad y el buen humor. Decide hoy mismo deshacerte de un hábito alimenticio que sabes perfectamente que te está robando la vitalidad cada tarde.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

La comunicación es tu mejor herramienta hoy y logras convencer a una piedra si te lo propones seriamente. En la oficina, aprovecha para pedir ese aumento o cambio de condiciones que vienes masticando desde hace meses. Tu claridad mental asombra a tus superiores y te pone en una posición de ventaja absoluta frente a la competencia.

En el plano sentimental, las palabras fluyen de maravilla, pero asegúrate de que tus acciones digan lo mismo que tu boca. Es un día perfecto para aclarar malentendidos con esa persona especial que se alejó por una tontería. Si estás solo, un mensaje de alguien del pasado te saca una sonrisa, pero piensa bien antes de responderle algo.

Mantén tu mente ocupada en cosas útiles para que la ansiedad no te juegue una mala pasada antes de dormir. El exceso de información te satura, así que apaga las notificaciones del celular por un par de horas para recuperar tu centro. Toma la decisión de terminar ese libro o curso que dejaste a medias por falta de constancia.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Hoy te sientes el protector del zodiaco y todos acuden a ti buscando un consejo o simplemente un poco de consuelo. En lo laboral, tu intuición te salva de cometer un error garrafal en un documento importante que nadie más revisó. Confía en ese sexto sentido que te dice que algo no cuadra y no firmes nada sin leer la letra pequeña.

En el amor, necesitas mimos y una conexión emocional profunda para sentir que el día vale la pena. No te guardes tus sentimientos por miedo a parecer intenso, porque la persona correcta valorará tu entrega y tu ternura. Los solteros podrían encontrar una conexión especial en un lugar cotidiano, como la fila del supermercado o la lavandería.

Cuida tus emociones y no dejes que los problemas de los demás te amarguen el almuerzo, que tú no eres el salvador del mundo. Una caminata cerca de la naturaleza te ayuda a soltar esa carga pesada que llevas en el pecho. Decide hoy poner límites claros a esa persona que siempre te pide favores pero nunca está cuando tú la necesitas.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

El carisma te sale por los poros y hoy te conviertes en el alma de cualquier reunión a la que asistas. En el trabajo, tu liderazgo natural se impone y logras que el equipo trabaje con una motivación que no se veía desde el año pasado. Es el momento de brillar y reclamar ese crédito que otros intentaron robarte injustamente.

En el terreno del corazón, te sientes generoso y con ganas de consentir a tu pareja con detalles que parecen de película. Si andas soltero, tu magnetismo está en su punto máximo y atraes miradas que te suben el ego hasta las nubes. Disfruta de la atención, pero no juegues con las ilusiones de quienes se acercan con intenciones reales.

Tu energía física es envidiable, pero cuidado con los golpes por andar distraído admirándote en los espejos. Bebe mucha agua para que tu piel refleje esa luz interior que tienes hoy y mantén una postura erguida. Toma la decisión de invertir en ese accesorio o prenda que te haga sentir como el rey o la reina que eres.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

El orden es tu mejor amigo hoy y verás cómo la eficiencia te permite salir temprano de todas tus obligaciones pendientes. En lo profesional, tu ojo crítico detecta una oportunidad de mejora que te hará ganar puntos frente a tus jefes. No seas tan duro con los errores ajenos, que no todos tienen tu capacidad para el detalle.

En el amor, deja de buscarle la quinta pata al gato y disfruta de lo que tienes sin cuestionar tanto el porvenir. Si tienes pareja, un gesto sencillo de servicio será más valorado que cualquier discurso romántico que puedas ensayar. Si estás soltero, deja de analizar el currículum de tus pretendientes y permítete sentir algo de emoción real y desordenada.

Para cuidar tu salud, presta atención a tu sistema digestivo y no comas a las corridas mientras trabajas frente a la pantalla. Un poco de silencio absoluto al final de la jornada te ayudará a resetear el sistema nervioso. Decide hoy organizar ese rincón de tu casa que siempre evitas mirar porque te genera un estrés innecesario.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

La balanza se equilibra hoy y por fin sientes que las cosas caen por su propio peso en tu vida social. En el trabajo, recibes el apoyo de un colega con el que no te llevabas muy bien, lo que facilita una tarea pesada. Es un día ideal para las relaciones públicas y para limar asperezas con personas que tienen poder.

En el romance, la armonía vuelve a tu relación y te sientes con ganas de decorar tu nido de amor con flores o velas. Si buscas a alguien, tu encanto natural y tu elegancia al hablar serán tus mejores cartas de presentación. No te apresures a elegir, deja que el universo te muestre quién tiene la mejor sintonía contigo.

Evita las corrientes de aire y cuida tus lumbares, que hoy podrías sentir una molestia si levantas algo pesado de forma incorrecta. Un baño con sales aromáticas te vendrá de maravilla para cerrar el día con una sonrisa en el rostro. Toma la decisión de comprarte eso que tanto te gusta y que habías postergado por ahorrar cada centavo.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Hoy tu intensidad está a flor de piel y no te conformas con respuestas a medias en ningún ámbito de tu vida. En lo profesional, descubres una información que te da una ventaja estratégica sobre tus competidores más directos. Úsala con sabiduría y no reveles tu juego antes de tiempo, que el misterio es tu mejor aliado estratégico hoy.

En el amor, la pasión se mezcla con la posesividad y debes tener cuidado de no asfixiar a quien tienes al lado. Si estás soltero, una mirada profunda en un bar o café podría ser el inicio de una historia que te cambiará la vida. Buscas conexiones que te muevan el alma y hoy el universo parece dispuesto a concedértelo.

Canaliza toda esa energía emocional en algo productivo, como una investigación profunda o una actividad que requiera mucha concentración. No permitas que los celos empañen tu buen juicio, que la mayoría de las veces son solo fantasías de tu cabeza. Decide hoy soltar un rencor antiguo que ya no tiene sentido seguir alimentando en tu corazón.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu espíritu aventurero se despierta con fuerza y tienes ganas de mandar todo a volar para irte de viaje. En el trabajo, te llega una noticia del extranjero o una oportunidad de expansión que te llena de entusiasmo renovado. Aprovecha para aprender algo nuevo que te sirva para destacar en tu carrera profesional a mediano plazo.

En el amor, la honestidad brutal que te caracteriza puede jugarte una mala pasada si no tienes un poco de tacto al hablar. Tu pareja valora tu sinceridad, pero hoy prefiere una verdad suave antes que un golpe directo al corazón. Si estás solo, tu alegría es tu mejor imán, así que no dejes de sonreír por nada.

Cuida tu hígado y evita los excesos con las comidas picantes o el alcohol, que hoy tu cuerpo está más sensible. Sal a caminar o corre un poco para soltar la adrenalina acumulada por la falta de movimiento físico. Toma la decisión de planificar ese viaje que tanto sueñas, aunque sea para dentro de unos meses largos.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

La ambición es tu motor hoy y no hay obstáculo que se interponga entre tú y tus objetivos más importantes de la semana. En lo laboral, tu seriedad y compromiso son premiados con una responsabilidad nueva que implica más dinero en el futuro. No te asustes por el peso de la tarea, que tú naciste para cargar montañas.

En el ámbito sentimental, te cuesta soltar el chip del trabajo, pero haz un esfuerzo para que tu familia no se sienta ignorada. Un detalle pequeño, como llegar a tiempo a la cena, significará el mundo entero para las personas que te aman de verdad. Demuestra que bajo esa armadura de hielo hay un corazón que late con mucha fuerza.

Presta atención a tus rodillas y no las fuerces si sientes un pinchazo molesto al subir las escaleras de la oficina. El descanso no es una pérdida de tiempo, es una inversión necesaria para que tu rendimiento no baje mañana. Decide hoy delegar esas tareas domésticas que te quitan energía para enfocarte solo en tus metas grandes.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Hoy te sientes más original que nunca y tus ideas parecen sacadas de una película de ciencia ficción adelantada a su época. En el trabajo, propones una solución creativa a un problema viejo y todos se quedan con la boca abierta por tu ingenio. Es un día para brillar en lo colectivo y para participar en proyectos que ayuden.

En el amor, buscas a alguien que sea tu mejor amigo antes que tu amante, y hoy podrías descubrir esa chispa en alguien cercano. Si ya tienes pareja, respeta sus espacios tanto como exiges que respeten los tuyos para que la relación respire. La libertad bien entendida es lo que te mantiene unido a las personas que realmente valen.

Tu sistema circulatorio te pide que te muevas más, así que olvida el ascensor y usa las piernas siempre que puedas hoy. Mantente hidratado y evita las bebidas con mucho azúcar que te dan un subidón rápido pero te dejan agotado después. Toma la decisión de renovar tu espacio de trabajo con algo que estimule tu imaginación cada mañana.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy fluyes con una sensibilidad especial que te permite entender lo que los demás callan con una mirada muy profunda. En lo profesional, tu empatía te ayuda a cerrar un trato difícil con un cliente que estaba muy a la defensiva. Usa tu intuición para navegar las aguas turbulentas de la oficina y saldrás ileso de cualquier conflicto.

En el amor, te sientes en una nube de romanticismo y quieres que todo sea perfecto y mágico para tu pareja actual. Si estás soltero, deja de idealizar a personas que no te dan ni la hora y enfócate en quien sí te busca. El amor real no duele, así que huye de los dramas que te roban la paz espiritual.

Cuida tus pies y dales un mimo extra al final del día con un poco de agua tibia y sales relajantes. Tu imaginación puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga, así que trata de no crearte historias tristes en la cabeza. Decide hoy dedicarle al menos media hora a ese hobby artístico que te hace sentir tan bien.

