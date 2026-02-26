Cartas de lectores | ¿Estamos o no cerca del colapso total?

Me gusta investigar. Siempre lo hago, pero estoy muy preocupado al conocer por Gooble que Ecuador podría llegar a esa situación si no fuera por la dolarización, que pese a las descomedidas críticas de entendidos y políticos, ha sido la mejor decisión del país en los últimos 26 años. No hemos llegado a la crisis gracias a que el PIB no ha descendido, ni ha aumentado la inflación ni el desempleo, y tampoco la inestabilidad política, aunque no ha rebajado la inseguridad, ni la violencia, ni la delincuencia, ligadas o no al narcotráfico, que siguen siendo motivo de enorme preocupación de la ciudadanía y del Gobierno.

En Ecuador la crisis parece haberse concentrado en el sistema judicial porque sus propias autoridades han sido ‘ejemplo’ de casi todos los delitos penales, sin contar con la corrupción que ha carcomido las arcas fiscales, sin cuyo pecado ni la ‘abusiva interpretación’ de autonomía de los GAD’, se habría satisfecho muchas más necesidades de la población, por lo cual vuelve la discusión de que si es o no procedente, en nuestro medio, la ‘autarquía territorial’.

Pero los problemas no son solo esos, hay también ‘signos claros’ de autoritarismo porque las autoridades creen que todos tenemos que pensar igual y ‘aceptar patrióticamente’ todas las decisiones sean o no equivocadas, no prioritarias y/o contratadas con sobreprecio. Adicionalmente, los servicios públicos casi siempre no satisfacen las expectativas por la burocracia que se apodera de las principales decisiones, dejando en segundo plano la calidad.

Iván Escobar Cisneros