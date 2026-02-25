Real Madrid vs. Benfica: posibles alineaciones y dónde ver EN VIVO | Champions League

Los de Arbeloa buscan sellar su pase a octavos ante Benfica en el Bernabéu, defendiendo la mínima ventaja obtenida en la ida

Real Madrid y Benfica definirán un cupo a los octavos de final de la Champions League.

El Santiago Bernabéu se viste de gala este miércoles 25 de febrero para un duelo electrizante: Real Madrid vs. Benfica. El cuadro "merengue" busca sellar su clasificación a los octavos de final de la Champions League tras haber conseguido una ventaja mínima en la ida.

El encuentro definitivo de esta llave de 'playoffs' se disputará en la capital española. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa llegan con la presión de mantener su jerarquía europea, mientras que las Águilas de José Mourinho intentarán dar el golpe histórico en territorio madridista.

Horarios en Sudamérica para ver Real Madrid vs. Benfica

Ecuador, Colombia y Perú: 15:00

Argentina, Chile y Uruguay: 17:00

México: 14:00

España: 21:00

¿Dónde ver Real Madrid vs. Benfica EN VIVO?

Para los aficionados en Ecuador y Sudamérica, la transmisión oficial en directo estará disponible a través de la señal de ESPN. Además, quienes prefieran seguir el compromiso por internet podrán hacerlo mediante la plataforma de streaming Disney+ (planes Estándar y Premium).

Real Madrid se impuso 1-0 al Benfica en Lisboa. JOSE SENA GOULAO

Ambas escuadras presentan bajas sensibles para este choque. El Real Madrid no contará con Kylian Mbappé ni Jude Bellingham por lesión, mientras que Rodrygo cumple sanción. Benfica, por su parte, confía en la experiencia de Nicolás Otamendi para frenar el ímpetu ofensivo de los locales.

Posible alineación de Real Madrid

Arbeloa apostaría por un esquema combativo con Arda Güler como generador de juego y Vinícius Júnior como principal arma de peligro en el área rival.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde; Arda Güler; Vinícius Jr. y Gonzalo.

Posible alineación de Benfica

Mourinho plantea un bloque sólido que buscará transiciones rápidas aprovechando la velocidad de sus extremos y la eficacia goleadora del delantero griego Vangelis Pavlidis.

Benfica: Trubin; Dedic, Araújo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Ríos; Rafa Silva, Schjelderup; Aursnes, Pavlidis.

Revive la victoria 1-0 de Real Madrid al Benfica en la ida

