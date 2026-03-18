¿Qué es la Ley de Progenitores Ausentes? El debate legal por Cazzu y Nodal

La iniciativa fue planteada en México por la congresista Sandra Arreola ante la polémica en torno a la hija de los artistas

El cantante mexicano Christian Nodal presentó una demanda en México para limitar la exposición de su hija Inti en redes sociales por parte de su madre, la artista argentina Cazzu, así como establecer montos de manutención y regular el régimen de convivencia con la menor.

Nodal señaló, días atrás, que la demanda fue admitida y busca establecer límites claros sobre la publicación de imágenes de la niña. A pesar de ello, Cazzu continuó compartiendo fotografías y videos de su hija, lo que intensificó el conflicto y elevó la atención pública sobre el caso.

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En varias publicaciones, Cazzu ha lanzado mensajes en los que cuestiona el abandono parental, interpretados por sus seguidores como alusiones a Christian Nodal. En septiembre del 2025, la artista indicó que su expareja trabó los trámites para salir de Argentina con su hija.

Sin embargo, el cantante mexicano aseguró que Cazzu no le permite ver a la menor y que la utiliza para promocionar su gira de conciertos.

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Ley Cazzu: ¿de qué se trata la reforma que se impulsa en México?

A partir de este caso, en México se ha reactivado el debate sobre los derechos y límites de los progenitores en decisiones que involucran a sus hijos, especialmente en contextos de separación.

La legisladora Sandra Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista de México, ha presentado ante el Congreso del estado de Michoacán el proyecto de reforma constitucional denominado “Ley de Progenitores Ausentes”, también conocido como “Ley Cazzu”.

La iniciativa busca reformar el artículo 4 de la Constitución, que establece la igualdad de género, la protección de la familia, el acceso a la salud y otros derechos humanos fundamentales.

En la propuesta, la legisladora plantea evitar que uno de los padres, en condición de ausencia o incumplimiento, pueda bloquear decisiones clave en la vida de sus hijos.

Actualmente, en México, trámites como la emisión de pasaportes o la autorización para viajes internacionales requieren el consentimiento de ambos progenitores. Si uno de ellos se niega o no responde, el trámite pasa a la vía judicial, lo que puede prolongarlo durante meses.

La iniciativa plantea que, en casos comprobados de abandono o incumplimiento de obligaciones —como la pensión alimenticia—, no sea necesario el consentimiento del progenitor ausente. El objetivo es evitar que estos permisos se conviertan en herramientas de presión dentro de conflictos familiares.

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