Cazzu y Belinda: se abrazan en una foto...¿una indirecta para Nodal?

El abrazo inesperado entre Cazzu y Belinda encendió las redes y desató teorías sobre un posible mensaje dirigido a Nodal

Belinda y Cazzu, las dos ex de Christian Nodal, finalmente se cruzaron. El 20 de noviembre, la gala de GQ México fue testigo de no solo un saludo, también se abrazaron, posaron juntas y hasta sonrieron como si se conocieran mucho más ¿Es el fin de los rumores de rivalidad o solo un show para las cámaras?

Belinda, la princesa del pop latino, y Cazzu, la jefa del trap argentino, comparten un pasado romántico con el mismo hombre, Christian Nodal. Belinda estuvo comprometida con él hasta 2022, cuando todo explotó en un escándalo de anillos devueltos y deudas pendientes. Luego vino Cazzu, quien tuvo una hija con Nodal en 2023, pero su relación se terminó en mayo de 2024.

Poco tiempo después, Nodal se casó con Ángela Aguilar en julio de ese mismo año. La rivalidad que los fans han especulado, murió cuando las dos cantantes se encontraron: Belinda ha llamado a Cazzu "una gran artista" en entrevistas pasadas, y Cazzu ha dicho que Belinda es "un ícono del pop que pasará a la historia". Una demostración de admiración mutua.

La presencia de las cantantes en la gala

“La jefa” llegó luciendo un vestido negro con transparencias y brillos. Belinda, por su parte, mostró su traje rojo con plumas, un contraste de colores entre ambas.

Según testigos y videos virales, fue Cazzu quien se acercó primero a Belinda para felicitarla por su premio. Un abrazo rápido, sonrisas y una foto grupal que ya tiene miles de likes en redes.

Las redes reventaron. En X (antes Twitter), posts como "Belinda y Cazzu opacaron a todos por el morbo del encuentro" suman miles de vistas, y deja a algunos fans soñando con una colaboración musical.

"¿Se viene un dueto anti-Nodal?", pregunta uno. Otro: "Nodal debe estar sudando frío viendo esto". Y, tomando en cuenta al mexicano, coincidentemente en el mismo rango horario de las publicaciones de Belinda dedicó un post a su esposa Ángela Aguilar.

