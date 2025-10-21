Así reaccionó Belinda al ver a un fan en su show: "Quiero una foto con el guapo"

Un fan “guapo” del público hizo suspirar a la cantante en plena tarima, y el video ya es viral en TikTok

Belinda y el guapo de Guadalajara protagonizan uno de los momentos más virales del mes en TikTok.

La cantante Belinda no solo encendió el escenario durante su presentación en las Fiestas de Octubre 2025, sino también las redes sociales y todo por un momento inesperado que hizo suspirar a más de uno.

Durante su show en Guadalajara, la también actriz fue captada lanzando múltiples miradas al público, pero no a cualquiera: sus ojos iban directo hacia un chico que llamó por completo su atención. El momento no pasó desapercibido y en cuestión de horas, el video ya estaba dando vueltas en TikTok, Instagram y X (antes Twitter), con usuarios comentando: “¡Belinda se flechó en vivo!”

“Con el guapo, con el guapo”: El momento exacto que derritió internet

En una de las grabaciones que se volvieron virales, se puede ver claramente a Belinda deteniendo su concierto para pedir una selfie con el misterioso joven. “Con el guapo, con el guapo. Acércame al guapo. ¡No! Quiero una foto con el guapo. Abrázame. 1, 2, 3”, se escucha decir a la cantante mientras sonríe de oreja a oreja.

La escena fue tan espontánea y auténtica que terminó por convertirse en uno de los momentos más comentados del evento. Tras el breve pero coqueto intercambio, Belinda retomó el show como toda una profesional, pero el video ya estaba volando por internet.

¿Quién es "el guapo" que conquistó a Belinda?

Horas después, las redes hicieron su magia y dieron con la identidad del afortunado: se trata de César Echevarría, quien aparece en el clip visiblemente emocionado y sin poder creer lo que estaba viviendo.

En su cuenta de Instagram, César compartió el icónico video junto a la descripción: "@belindapop belik prometo ser un buen migajero".

Las redes no superan el flechazo

Los internautas siguen comentando el video que ya acumula millones de reproducciones en TikTok, convirtiéndose en una de las tendencias del momento en México y otros países de habla hispana.

Frases como “Belinda enamorada en vivo”, “el guapo de Guadalajara” o “nuevo galán viral” son algunas de las palabras clave que han disparado las búsquedas y el interés por este inesperado flechazo en el escenario.

