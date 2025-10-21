Paulina Tamayo: una despedida entre música, flores y gratitud

Cientos de personas acuden al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura para rendir homenaje a Paulina Tamayo

Admiradores y familiares acompañan la velación de Paulina Tamayo en Quito, tras su fallecimiento.

El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura volvió a llenarse de música y aplausos, pero esta vez no para un concierto, sino para despedir a Paulina Tamayo, ícono de la música nacional.

Cientos de personas hicieron fila desde la tarde del martes 21 de octubre para rendirle homenaje y acompañar a su familia en uno de los escenarios que más amó.

Sus admiradores esperaron pacientemente para llegar hasta el féretro y despedirse de la artista con más de 50 años de trayectoria. Uno de los momentos más emotivos fue la entonación de La canción de los Andes, uno de los temas más insignes de la cantante, por parte de un teatro lleno.

Todos se pusieron de pie para cantarla en medio de lágrimas y, al final, aplaudieron con fervor.

La velación permanecerá abierta hasta las 10:00 de este miércoles 22 de octubre. Luego, a las 12:00, se celebrará una misa de cuerpo presente en la Basílica del Voto Nacional, en el centro de Quito.

Un adiós entre flores, música y aplausos

“Me siento triste, mi corazón está partido en dos”, dijo Karina Córdova, mánager de la artista durante la última década. Recordó con emoción que en 2015 Paulina llenó el Coliseo Rumiñahui con más de 20.000 personas:

“Fue la primera artista ecuatoriana en lograrlo. Desde entonces ya no nos separamos más”.

Con pañuelos blancos, fotografías y arreglos florales, fanáticos y colegas rinden homenaje a la cantante conocida como La Grande del Ecuador.

La última presentación y su legado artístico

Paulina Tamayo ofreció su último concierto en agosto, en el Teatro San Gabriel. Para octubre tenía otro show programado, pero su salud se quebrantó.

“Ella era muy disciplinada: no fumaba, no tomaba, dormía temprano. Era una artista completa”, recordó su representante.

La intérprete falleció por una afección respiratoria, tras varias semanas de tratamiento médico.

Artistas y público la acompañan en su despedida

Desde que se confirmó su fallecimiento, músicos nacionales e internacionales han expresado su pesar y confirmado su asistencia al funeral. Entre ellos están Los Panchos, Eva y John, y Los Visconti.

“Pauli siempre fue recíproca con sus colegas y su público. Hoy estamos recibiendo todo ese cariño de vuelta”, señaló Córdova.

