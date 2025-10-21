Willie Tamayo despide a su madre Paulina Tamayo: “Ahora eres La Grande del Cielo”

El mensaje del hijo de la cantante resalta la estrecha relación familiar entre ellos. Los fans lo han llenado de condolencias

Willie Tamayo, hijo de la cantante Paulina Tamayo, conocida como “La Grande del Ecuador”, compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales tras el fallecimiento de la artista, confirmado la mañana del martes 21 de octubre.

Las palabras de despedida de Willie Tamayo

En su cuenta de Twitter (X), Willie Tamayo publicó: “El amor de mi vida, mi ejemplo, mi inspiración y mi mayor orgullo. Tu voz, tu arte y tu luz quedarán para siempre en la historia del Ecuador, pero sobre todo, en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte. Te amo mi Grande del Ecuador, ahora eres LA GRANDE DEL CIELO”.

El deceso de Paulina Tamayo fue confirmado mediante un comunicado en sus redes sociales oficiales. El mensaje señalaba: “La Grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música, nos deja un legado que vivirá por siempre. Su voz queda en el corazón de todo un país. Gracias por tanto, eterna Paulina, por siempre La Grande del Ecuador”.

Tras la publicación, seguidores y figuras del medio artístico expresaron su conmoción entre ellos Silvana Ibarra, Dora West, Karla Kanora y Mirella Cesa. El ministerio de Cultura también envió las condolencias a la familia de la reconocida artista quiteña.

El mensaje de Willie Tamayo resalta la relación familiar y el impacto personal que la artista dejó en quienes la conocieron y compartieron con ella su trayectoria musical.

¿Cuál es la causa de fallecimiento de Paulina Tamayo?

De acuerdo con información publicada por Diario EXTRA, el mánager de la artista indicó que Paulina Tamayo falleció “a causa de una insuficiencia respiratoria que se complicó durante las últimas horas. Paulina estaba acompañada por su familia, que se mantuvo a su lado hasta el final”.

Su hermano, Willy Tamayo, también compartió detalles sobre los últimos momentos de la cantante: “Tuve el honor de acompañarla a su encuentro con el Señor Jesucristo”, afirmó, mientras le cantaba himnos y cánticos espirituales. “Hubo paz y amor. Sin dolor, la habitación se llenó de la gloria de Dios”, agregó, según recoge el diario en su nota periodística.

