Ladydi Mosquera, Reina Internacional del Café: “Un triunfo para Venezuela y Colombia”

La venezolana es la nueva Reina Internacional del Café. Valeria Palma representó a Ecuador

La venezolana Ladydi Mosquera se alzó con la corona de Reina Internacional del Café 2026 durante el certamen celebrado en Manizales, Colombia.

En esta edición participaron 24 aspirantes de distintos países, y la esperada gala tuvo lugar en el teatro Los Fundadores. La brasileña Lorena Ohana es la nueva Virreina, seguida de Valeria Maya de El Salvador como Primera Princesa; Ruslana Zicaru de México como segunda; y Melany González de Argentina como tercera.

Muy emocionada por el respaldo

Tras recibir la corona, Ladydi Mosquera expresó su emoción en declaraciones, donde agradeció el respaldo recibido tanto de colombianos como de venezolanos durante el certamen.

“Me siento feliz. Esto para mí es un triunfo que me llegó para mi hogar, para mí Venezuela querida y para mi Colombia”, afirmó la nueva Reina Internacional del Café

También destacó el acompañamiento del público en el teatro, pese a que sus familiares no pudieron asistir al evento. “Definitivamente, mucho apoyo de los manizaleños y muchos venezolanos estuvieron en el teatro. Me encantó el recibimiento”, señaló.

Su triunfo no solo representa un logro personal, sino que refuerza la presencia de Venezuela en uno de los concursos internacionales más emblemáticos de Colombia, donde el café es el eje cultural y simbólico del evento.

Por su parte, Valeria Palma, representante de Ecuador, tenía previsto regresar al país el domingo 11 de enero, para retomar sus estudios y continuar su carrera de modelaje.

