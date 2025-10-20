El caso de Pepe Tola entra en nueva fase: Sus abogados darán nueva información

El comunicado detalla que se dará informará sobre la aceptación del recurso de casación

El proceso judicial de Pepe Tola, que ha permanecido en la esfera pública por casi una década, suma una nueva capa. Este lunes, a través de un comunicado difundido en redes sociales, el equipo de comunicación del caso informó que la Corte Constitucional aceptó el recurso de casación solicitado por la defensa, lo que permitirá reabrir el análisis en la última instancia del proceso.

La actualización judicial fue acompañada del anuncio de una rueda de prensa convocada para este miércoles 22 de octubre, a las 11:00, en Heredias House, en Guayaquil. En el encuentro estará presente el nuevo abogado del caso, el Dr. Iván Saquicela, quien asumirá formalmente la defensa del ex participante de Combate.

El comunicado detalla que en el evento se informará “sobre la aceptación del recurso de casación por parte de la Corte Constitucional y se darán a conocer los detalles de la fecha asignada para la audiencia, un paso clave en la última instancia del proceso judicial”.

“Ganó por obra y gracia del Espíritu Santo”: Osmel Sousa habla de Dayanara Torres Leer más

Será la primera intervención pública de Saquicela sobre el caso, lo que anticipa una cobertura mediática significativa. Tras la publicación, las redes sociales reflejaron una nueva ola de mensajes de apoyo hacia Tola, especialmente de figuras del entretenimiento y seguidores del ex chico reality.

La historia judicial de once años de Pepe Tola ha estado marcada por contradicciones, retrasos procesales y un debate público constante.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!