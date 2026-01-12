El calor en Guayaquil: ¿por qué la sensación térmica supera los 35 grados?

El cambio de clima y la llegada de las lluvias provocarían las altas temperaturas en enero

El inicio de enero ha estado marcado por jornadas de calor intenso en Guayaquil. Desde muy temprano, la radiación solar incide con fuerza sobre la ciudad y transforma tanto los espacios abiertos como los interiores en ambientes difíciles de tolerar, sobre todo durante las horas de mayor exposición al sol.

De acuerdo con los pronósticos, la sensación térmica en zonas a la intemperie ha llegado a bordear los 37 grados en estos primeros días del mes, una cifra que explica por qué para muchos habitantes el calor resulta más agobiante de lo habitual. Esta percepción se ve reforzada por la combinación de altas temperaturas, humedad y una radiación solar más directa.

El calor intenso ha provocado incomodidad entre la ciudadanía

Los registros del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) confirman que no se trata solo de una impresión ciudadana. En lo que va de enero, las temperaturas en Guayaquil se han situado entre uno y dos grados por encima de los valores históricos normales, que suelen oscilar alrededor de los 23,4 °C en las mínimas y 31,5 °C en las máximas.

El pasado 2 de enero, por ejemplo, los termómetros marcaron 35,1 °C como temperatura máxima en la ciudad. Aunque se trata de un valor elevado, todavía no supera el récord histórico de enero, que fue de 36,6 °C registrado en 1990, según las estadísticas oficiales del Inamhi.

Entre las 11:00 y las 16:00, coinciden varios ciudadanos, el ambiente se vuelve especialmente sofocante, incluso dentro de casas u oficinas, lo que obliga a buscar ventilación o refugio del sol para continuar con las actividades cotidianas.

El Inamhi ha detallado que, en estaciones como COE-Montebello y la del aeropuerto, las temperaturas máximas de estos días han superado con claridad los 35 grados, situándose por encima de los rangos habituales para enero. Este comportamiento térmico, aunque no rompe marcas históricas, sí se ubica en niveles poco comunes para esta época.

Según los especialistas, una de las causas de este escenario es el ingreso de masas de aire seco desde el océano hacia el continente, lo que reduce la nubosidad, permite una mayor entrada de radiación solar y eleva la temperatura ambiente durante más horas del día.

Por otra parte, el cambio de clima y la llegada de las lluvias provocarían las altas temperaturas en enero, según especialistas

El impacto del calor también se refleja en la vida cotidiana y en la actividad comercial. En zonas del centro y norte de la ciudad, la venta de ventiladores portátiles, abanicos, gorras y sombrillas se ha incrementado.

Pronóstico del tiempo para este 12 de enero en Guayaquil

