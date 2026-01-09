Lluvia sorprende a Guayaquil tras semanas de intenso calor

Precipitaciones leves y calzadas mojadas se reportan en sectores del norte de Guayaquil

En varios sectores del norte de Guayaquil se registró la presencia de lluvia desde las 09:00 de este viernes 9 de enero de 2026, luego de varias semanas marcadas por temperaturas elevadas.

Habitantes de Samanes, Guayacanes, Sauces, Urdesa norte y El Limonal reportaron a través de redes sociales precipitaciones entre leves y moderadas. Otros usuarios señalaron que se trató de una garúa persistente. En la autopista Narcisa de Jesús, la lluvia se intensificó cerca de las 10:00, según testimonios ciudadanos.

En Urdesa norte, varios ciudadanos utilizaron paraguas mientras aguardaban el paso de buses para trasladarse hacia sus lugares de trabajo, en medio de la llovizna.

Calzadas mojadas y recomendaciones de tránsito

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que se registró calzada mojada en vías como la avenida Kennedy, avenida Juan Tanca Marengo, avenida Carlos Luis Plaza Dañín y la avenida Delta.

Por su parte, la Empresa Pública Municipal Segura EP indicó que la ciudad es monitoreada desde la sala situacional, donde también se constató calzada mojada en la avenida Simón Bolívar y la avenida Plaza Dañín.

“Por su seguridad y la de los ciudadanos: recuerde conducir con precaución y respetar las señales de tránsito”, recomendó Segura EP a través de su cuenta en X.

Inamhi advierte lluvias en varias zonas del país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó que desde la noche del 7 hasta el 11 de enero se prevén lluvias de intensidad variable en varias localidades del país.

De acuerdo con la entidad, el norte e interior del Litoral, así como la Amazonía, presentan una mayor probabilidad de eventos de lluvias fuertes, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada y tomar precauciones.

