Golpe al narco en el Cono Sur: Bolivia entrega a Marset a la justicia de EE.UU.

Tras años de fuga y liderar una red que movió toneladas de droga a Europa, el fugitivo más buscado fue capturado en operativo

Integrantes de la Policía de Bolivia realizan un operativo este viernes, en Santa Cruz (Bolivia).

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los más buscados del Cono Sur, fue capturado este viernes 13 de marzo de 2026, en Bolivia y expulsado inmediatamente a Estados Unidos, informó el gobierno boliviano.

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Marset, de 34 años, estaba prófugo desde 2023 y se sospechaba que circulaba por Venezuela, Paraguay y Brasil. Estados Unidos ofrecía dos millones de dólares por información que llevara a su captura.

Investigaciones de las autoridades estadounidenses señalan que Marset lideró una red que movilizó al menos 16 toneladas de cocaína hacia Europa, 11 de ellas decomisadas en el puerto de Antwerp, en Bélgica.

Se procedió con "la aprehensión y la expulsión" de Marset a Estados Unidos "en mérito a una orden judicial emitida en la justicia norteamericana", indicó el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo en conferencia de prensa, acompañado del presidente Rodrigo Paz.

Policías bolivianos entregaron a Marset en el aeropuerto de Santa Cruz a agentes de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, quienes lo trasladaron con cadenas en manos y pies en un avión con matrícula estadounidense, según imágenes difundidas por el canal estatal Bolivia TV.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, confirma la captura del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el tercero más buscado por la DEA, y califica el operativo como un "hecho histórico" que concluye con su "expulsión" a Estados Unidos. https://t.co/TBfaqVmo8n pic.twitter.com/Nnp35SWO4E — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 13, 2026

Bajo custodia federal

El operativo se realizó durante la madrugada en Santa Cruz de la Sierra, en el este de Bolivia, donde cientos de policías fueron movilizados, constató un periodista de la AFP.

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Otras cuatro personas más fueron detenidas, tres hombres y una mujer, miembros del equipo de seguridad del narcotraficante.

En todo momento el ciudadano uruguayo "mantuvo silencio", dijo el ministro. Agregó que el operativo policial fue realizado sin dejar heridos ni lesionados.

El presidente de Bolivia agradeció por su lado "la cooperación de organizaciones internacionales de diferentes países vecinos y del continente".

"El reino de terror y caos de Sebastián Marset se terminó. Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y el rápido fortalecimiento de la cooperación en la aplicación de la ley, el notorio narcotraficante Marset enfrentará a la justicia. El Escudo de las Américas está haciendo más segura y más fuerte a nuestra región", dijo el departamento de Estado estadounidense en la red X.

La cumbre del Escudo de las Américas, convocada por el presidente Donald Trump, reunió el sábado en el estado de Florida a más de una docena de presidentes de derecha de la región con el objetivo de cooperar en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Lavado de dinero

Marset purgó una pena por narcotráfico en Uruguay entre 2013 y 2018. Emigró en 2019 a Bolivia y se estableció en Paraguay, aunque se movía entre varios países del Cono Sur.

En julio de 2023 huyó de una casa en Santa Cruz donde estaba con su esposa y sus hijos, un día antes de un megaoperativo policial para capturarlo.

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Su pareja se encuentra actualmente en prisión en Paraguay, tras haber sido detenida en España.

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El Departamento de Justicia estadounidense acusó a Marset en 2025 de lavado de dinero del narcotráfico a través de instituciones financieras estadounidenses.

Cartwright Weiland, un alto cargo de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley estadounidense, señaló entonces que el uruguayo era "uno de los fugitivos más buscados en todo el Cono Sur" y "objeto central de una importante investigación sobre el crimen organizado en Paraguay".

Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína, después de Colombia y Perú.

Marset era fanático del fútbol. Jugó durante varios años y regenteó un club que disputó partidos en el campeonato regional de Santa Cruz. En varios videos publicados desde la clandestinidad, se ufanaba de que las autoridades no podrían capturarlo.

Según el ministerio de Gobierno, convirtió a Santa Cruz en "base de operaciones" para sus actividades ilegales.

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