¿Tienes un negocio en Guayaquil? Récord de licencias marca un cambio

Registran récord en la renovación de licencias de funcionamiento en 2026. Algunos comerciantes aún reportan dificultades

Guayaquil registra en 2026 un máximo histórico en la renovación de Licencias Anuales de Funcionamiento de Establecimientos (LAFE). Según el Municipio, hoy liderado por Tatiana Coronel, en lo que va del año, 5.021 negocios han completado el proceso, superando el anterior récord de 2017, cuando se contabilizaron 3.485 renovaciones.

El incremento, equivalente a un 44 % más que la marca previa, coincide con la entrada en vigencia de una ordenanza que modificó el proceso de formalización comercial en la ciudad. Entre los cambios principales está la eliminación de requisitos previos y la digitalización total del trámite.

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¿Pero cómo renovar la licencia? Los establecimientos pueden renovar ingresando al portal municipal con su usuario y clave, sin necesidad de presentar documentos adicionales ni realizar pagos anticipados. Sin embargo, hay comerciantes como Julio Tubay, del centro, que espera que se simplifiquen los pasos, pues advierte que "el sistema no coopera". Él, por ejemplo, tiene una amarga experiencia con la patente municipal.

En contraste, el Municipio asegura que, con el nuevo sistema, el negocio puede operar mientras cumple posteriormente con sus obligaciones tributarias dentro de los plazos establecidos.

Además de las renovaciones, también se registra un aumento en la apertura de nuevos negocios. Hasta ahora, se han habilitado 1.005 establecimientos, lo que representa un crecimiento del 295 % respecto al año anterior y supera ampliamente registros históricos.

Una condición estar registrado en el SRI

En alrededor de 100 tipos de actividades, solo se exigen dos condiciones previas:

Estar registrado en el Servicio de Rentas Internas (SRI)

Verificar que el giro del negocio sea compatible con el uso de suelo permitido.

Una vez cumplidos estos pasos, el establecimiento obtiene su licencia de forma inmediata y dispone de un plazo para completar requisitos adicionales, como certificaciones de seguridad o pagos municipales.

Calle Rumichaca, una de las que registra más comercio en la ciudad. Cortesía

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