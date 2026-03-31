Subrogación de la Alcaldía de Guayaquil genera dudas legales y pedido a Procuraduría

Concejalas del PSC solicitan aclarar si la subrogación en Guayaquil cumple con la ley y los procedimientos vigentes

La subrogación de la Alcaldía de Guayaquil continúa generando debate político y jurídico. Esta vez, las concejalas del PSC, Ana Chóez y Cinthia García, solicitaron un pronunciamiento a Juan Carlos Larrea, titular de la Procuraduría General del Estado.

El pedido busca esclarecer la legalidad del acto de subrogación aprobado el 26 de marzo de 2026 por el Concejo Municipal, que permitió que Tatiana Coronel asuma funciones tras la detención del alcalde Aquiles Álvarez.

En el documento enviado, las edilas advierten que “no consta la existencia de licencia, vacaciones o cualquier otra forma de ausencia previamente reconocida conforme al ordenamiento jurídico”, lo que podría afectar la validez del proceso.

Municipio de Guayaquil: interrogantes sobre la legalidad

Las concejalas plantearon varias preguntas para que la Procuraduría emita un criterio jurídico:

¿Es procedente subrogar a un alcalde sin ausencia legal reconocida?

¿La prisión preventiva puede justificar la subrogación en gobiernos autónomos?

¿Cuál es el procedimiento legal que debe seguir un Concejo Municipal?

¿Qué efectos tiene un acto administrativo que no cumple requisitos legales?

Además, solicitaron que se definan criterios claros para aplicar la figura de subrogación en autoridades de elección popular y los parámetros que deben seguir los gobiernos locales.

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Alcaldía de Guayaquil, un escenario de incertidumbre institucional

El documento señala que la decisión del Concejo ha generado “incertidumbre institucional”, debido a que podría carecer de fundamento legal suficiente y vulnerar principios del ejercicio público.

Actualmente, Tatiana Coronel lleva más de un mes al frente del Municipio de Guayaquil, tras la detención de Aquiles Álvarez, un hecho que ha marcado la agenda política local.

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