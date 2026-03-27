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MUNICIPIO DE GUAYAQUIl
El Municipio se ha visto sacudido por una serie de cambios y renuncias.FREDDY RODRÍGUEZ

PSC pide a Contraloría control urgente por subrogación de la Alcaldía de Guayaquil

Las concejalas  solicitan evaluar con urgencia la legalidad de la subrogación de la Alcaldía de Guayaquil 

La polémica sesión del Concejo Cantonal de Guayaquil sigue generando reacciones. Esta vez, concejalas del Partido Social Cristiano (PSC) solicitaron a la Contraloría General del Estado una revisión preventiva por una posible ilegalidad en la subrogación de la Alcaldía.

Las edilas Ana Chóez, Cinthia García y Nelly Pullas enviaron un oficio dirigido al contralor general, Mauricio Torres, en el que piden evaluar con carácter urgente la legalidad de la decisión tomada el 26 de marzo de 2026 durante la sesión ordinaria No. 163.

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En el documento, las concejalas argumentan que la subrogación aprobada a favor de Aquiles Álvarez carecería de fundamento legal, debido a que el alcalde titular no habría solicitado licencia ni vacaciones.

Además, sostienen que el procedimiento utilizado no estaría respaldado por la normativa vigente, lo que —según advierten— genera incertidumbre institucional y vulnera principios de legalidad y transparencia.

Concejo de Guayaquil: PSC pide revisar subrogación de la Alcaldía

Ante estos cuestionamientos, las concejalas pidieron a la Contraloría que realice un análisis inmediato del acto administrativo y que emita un pronunciamiento oficial.

También solicitaron que, de encontrarse irregularidades, se dispongan medidas correctivas para garantizar la estabilidad institucional en el Municipio de Guayaquil.

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Este nuevo episodio se suma a las tensiones políticas que atraviesa el Municipio de Guayaquil, en medio de cuestionamientos legales y decisiones que han generado debate público.

Cabe recordar que la jornada del jueves 26 de marzo estuvo marcada por argumentos legales, posturas divididas e incertidumbre política. Finalmente, la mayoría del pleno aprobó la ratificación de la subrogación del cargo de alcalde en favor de Tatiana Coronel.

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