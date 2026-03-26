PSC pide informe sobre vacaciones de Aquiles Álvarez en Guayaquil

Dos concejalas piden un informe certificado sobre las vacaciones del alcalde y su sustento legal ¿Qué buscan verificar?

Referencial. Tras la detención del alcalde, Tatiana Coronel está al frente del Municipio de Guayaquil.

Las concejalas del Partido Social Cristiano (PSC), Ana Chóez y Cinthia García, solicitaron formalmente información sobre las vacaciones del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ante una eventual ausencia por este motivo.

El pedido fue dirigido a la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, con el objetivo de contar con información oficial, clara y certificada sobre la legalidad y procedencia del uso de vacaciones del alcalde.

Las edilas sustentan su requerimiento en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), normativa que establece que los servidores públicos tienen derecho a treinta días de vacaciones anuales, acumulables hasta un máximo de sesenta días.

En el oficio, las concejalas solicitaron un informe detallado de la Unidad de Talento Humano del Municipio de Guayaquil que incluya:

Número total de días de vacaciones generados

Días utilizados hasta la fecha

Saldo actual disponible

Registro de acumulación, si aplica

¿Aquiles Álvarez puede tomar vacaciones? PSC pide informe oficial

Según explicaron, la solicitud busca precautelar la estabilidad institucional y garantizar la continuidad del servicio público municipal, además de asegurar que cualquier decisión administrativa esté respaldada por la normativa vigente.

Las concejalas enfatizaron la necesidad de transparencia en este tipo de procesos, especialmente cuando pueden influir en el ejercicio de la Alcaldía y la administración de la ciudad.

RELACIONADAS Municipio de Guayaquil cambia directorio de Segura EP tras salida de Josué Dumani

"Frente a la situación institucional y administrativa que actualmente atraviesa el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, y considerando el interés público generado en torno al ejercicio de la titularidad de la Alcaldía, resulta indispensable que las actuaciones municipales se desarrollen bajo principios de certeza jurídica, transparencia y plena seguridad institucional", se lee en el documento.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!