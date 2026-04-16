Asamblea fiscalizará cortes de luz en Ecuador: ¿qué investigará?

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Los cortes de luz registrados en diferentes puntos del país, especialmente en la Costa, podrían ser analizados en la Asamblea Nacional. El oficialismo, a través de ADN, dejó abierta la posibilidad de iniciar un proceso de fiscalización, aunque aún no se ha definido una comisión ni una fecha.

La coordinadora de la bancada oficialista, Valentina Centeno, señaló que sí habrá fiscalización y que esta incluirá pedidos de información, así como comparecencias de las autoridades de las entidades a cargo del sector eléctrico.

“Por supuesto que haremos fiscalización y estaremos expectantes desde la Asamblea y con nuestras comisiones para que esto llegue a buen puerto y se den los cambios respectivos”, manifestó Centeno, quien también preside la Comisión de Desarrollo Económico del Legislativo.

NO TE PIERDAS | Viviana Veloz cuestiona a Inés Manzano por apagones: "Lo improbable es que venga a rendir cuentas"

Una referencia a la ministra Inés Manzano

Una declaración de Centeno dio pistas sobre la dirección que podría tomar este proceso. La legisladora recordó que la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, dispuso la salida de funcionarios del Operador Nacional de Electricidad (CENACE), así como de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

“Felicitamos que se cambie la plana mayor de CENACE y CNEL”, dijo Centeno, en referencia al anuncio realizado por la ministra el 14 de abril de 2026.

Manzano ese día señaló: "Habrá una nueva plana mayor de CENACE y CNEL. Actuar sin criterio frente a la ciudadanía no es opción como lo sucedido hoy en la madrugada y el domingo al conectar las torres de Dos Cerritos".

En este contexto, ADN planteó fiscalizar a esos niveles técnicos. “Que quede claro. Este Gobierno del presidente Daniel Noboa es el que más ha invertido en los últimos años en generación eléctrica y demuestra que el problema no está en la generación, sino en la distribución”, añadió.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, dispuso la salida de funcionarios de dos entidades clave del sector eléctrico.Foto: Flickr

La posición del correísmo

La oposición en la Asamblea, en cambio, apunta directamente a la ministra Inés Manzano. La legisladora Viviana Veloz (RC) sostuvo que la funcionaria debería comparecer ante el Pleno, aunque consideró poco probable que esto ocurra.

“La ministra debe acudir al Pleno. Ahora, lo improbable es que venga porque ustedes saben que la Asamblea Nacional está dominada por el oficialismo”, afirmó.

Veloz también cuestionó que los procesos de control político terminen trasladándose a otras instancias sin resultados concretos. Según indicó, estos casos suelen derivarse a otras comisiones donde “lo guarden en un cajón y no pasa absolutamente nada”, en referencia a prácticas que, a su criterio, debilitan la fiscalización.