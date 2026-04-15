Asamblea aprueba Ley de Educación Financiera: será obligatoria en escuelas y colegios

Publicado por Liz Briceño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La normativa establece que la educación financiera será una cátedra transversal y obligatoria en todos los niveles del sistema educativo nacional, desde la etapa escolar hasta la educación superior.

El texto incluye formación en ciberseguridad para que los ciudadanos identifiquen fraudes electrónicos, protejan sus datos personales y entiendan los riesgos del uso de inteligencia artificial.

El Estado busca reducir los índices de morosidad otorgando herramientas técnicas a jóvenes y sectores vulnerables para que gestionen créditos de forma responsable.

La Asamblea Nacional aprobó este 15 de abril de 2026 la Ley Orgánica de Educación Financiera (Loef), una normativa que obliga a instituciones educativas públicas, particulares, fiscomisionales y municipales a enseñar a los ciudadanos cómo gestionar sus recursos de forma responsable.

Con 88 votos a favor, el Pleno determinó que el manejo del presupuesto, el ahorro y el uso de créditos dejen de ser temas exclusivos de especialistas para convertirse en una cátedra transversal en todos los niveles educativos.

La medida busca frenar el avance de las estafas digitales y mitigar el sobreendeudamiento que asfixia a los hogares ecuatorianos.

El peso del sobreendeudamiento en cifras

La urgencia de esta ley se respalda en datos alarmantes.

Según el reporte más reciente de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (Rfd), la inclusión financiera en Ecuador ha crecido —alcanzando al 64% de la población—, pero este acceso no ha venido acompañado de conocimiento.

Tres de cada diez ecuatorianos que ingresaron al sistema financiero formal entre 2019 y 2024 volvieron a ser excluidos al caer en morosidad o generar una baja calificación crediticia.

o generar una baja calificación crediticia. De los 1,1 millones de nuevos clientes de crédito en los últimos cinco años, cerca de 398.000 cayeron en cartera castigada o demanda judicial.

Datos de la Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe revelan que el 53% de los ecuatorianos cubren sus gastos diarios con préstamos: e videncia que el crédito no se usa para inversión, sino para supervivencia básica.

videncia que el crédito no se usa para inversión, sino para supervivencia básica. En el ámbito de las tarjetas de crédito, el panorama no es mejor: el 40% de los usuarios solo paga el mínimo de su deuda, cayendo en un ciclo de intereses difícil de romper.

Lo que establece la nueva ley

El proyecto aprobado introduce cambios estructurales que van más allá del aula tradicional.

La Loef define la educación financiera como un proceso integral para adquirir habilidades y valores que permitan gestionar recursos y fortalecer el bienestar económico nacional.

Los puntos clave de la normativa son:

Transversalidad educativa: Los contenidos se integrarán de forma progresiva desde la educación inicial hasta la superior. Esto incluye al Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la etnoeducación, respetando las cosmovisiones de pueblos y nacionalidades. Prevención de fraudes: La ley obliga a enseñar sobre la identificación de estafas electrónicas, el uso seguro de plataformas digitales y la protección de datos personales. Incluso incluye el análisis de riesgos asociados a tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA). Alcance social: Se dispone la implementación obligatoria de programas dirigidos a grupos de atención prioritaria, zonas rurales, emprendedores y migrantes. Estos talleres deberán ejecutarse al menos una vez al año, de forma gratuita y sin fines comerciales.

Durante el debate, la asambleísta Anabella Azín enfatizó la importancia de este cambio cultural. "No todo crédito es una oportunidad", advirtió Azín, señalando que la educación financiera es la herramienta que permitirá a los jóvenes cometan menos errores que sus padres, diferenciando entre un ahorro necesario y una oferta engañosa.

Por su parte, el presidente del Legislativo, Niels Olsen, destacó que la ley entrega herramientas reales a los ciudadanos para defenderse en la "vida real".

Impacto en el desarrollo humano

El informe técnico de la comisión legislativa destaca que, aunque el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Ecuador creció un 17,1% entre 1990 y 2019, al ajustar esta cifra por desigualdad, la pérdida de valor es significativa.

La falta de educación financiera profundiza esta brecha; en provincias como Guayas y Manabí, el índice de "re-exclusión" financiera llega al 33% y 27% respectivamente, debido a la falta de capacidad para gestionar las deudas adquiridas.

La normativa también introduce reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Loei) y al Código Orgánico Monetario y Financiero (Comf), consolidando la educación financiera como un eje del desarrollo productivo y la inclusión económica.

La intención es que los más de 1,4 millones de beneficiarios de bonos y programas sociales del Estado reciban capacitación para evitar que sus subsidios terminen alimentando el mercado de crédito informal o "chulco".

Tras la aprobación, que no contó con el respaldo de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), el Ejecutivo dispone de un plazo de 90 días para expedir el reglamento general.

Este documento será vital para que el Ministerio de Educación y la Junta de Política y Regulación Financiera establezcan las mallas curriculares y los mecanismos de evaluación que se aplicarán cada tres años para medir si, efectivamente, los ecuatorianos están aprendiendo a manejar mejor su dinero.