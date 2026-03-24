¿Conviene pedir un préstamo quirografario en 2026? Ventajas y riesgos

Obtener un préstamo quirografario es una opción generalmente utilizada por afiliados a la seguridad social para cancelar deudas y salir de apuros económicos, pero debe tener cuidado.

Obtener un préstamo quirografario del Biess (Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) es una opción rápida porque el trámite se realiza por Internet, pero debe cuidarse de sobreendeudarse.

Es uno de los aspectos a tener en cuenta al aprovechar esta herramienta, cuyo uso creció 12 %, entre enero y febrero del 2026, según el Biess.

A este préstamo, que se utiliza para gastos personales y familiares, accedieron más de 460.000 personas, indicó la entidad.

"Este crédito se ha consolidado como una alternativa versátil para cubrir gastos inesperados”, señaló el Biess.

Afiliados, jubilados y pensionados pueden acceder a los quirografarios para cubrir gastos personales de salud, educación, pago de deudas, compra de bienes o mejoras en la casa.

38. 560 dólares es el monto máximo que se entrega por un crédito quirografario

Ventajas y desventajas de los quirografarios

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Entre los beneficios de este tipo de créditos está la rapidez en su obtención. En el sitio web del Biess se accede al trámite, el sistema le indicará si aplica y el monto máximo al que accederá.

Además podrá escoger el monto de las cuotas a cancelar y el plazo. Esto le permitirá organizar sus finanzas para no caer en desorganización financiera.

Otra ventaja es la tasa de interés, desde 6,5 % anual, que ofrece la entidad bancaria.

El desembolso del valor se realiza entre 24 y 72 horas, lo que también facilita el acceso al dinero en poco tiempo.

Entre las desventajas al obtener los créditos quirografarios, existen algunos puntos a tomar en cuenta:

Los quirografarios utilizan los fondos de reserva o cesantía como respaldo, lo que limita su capacidad de ahorro

Se requiere tener al menos 12 aportaciones acumuladas y que las últimas seis sean consecutivas

y que las últimas seis sean consecutivas Si su empleador está en mora con el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) eso impide el acceso al crédito. Lo mismo aplica si el usuario tiene obligaciones pendientes

Tenga en cuenta también que incumplir con los pagos del préstamo quirografario puede acarrear problemas como el uso de los fondos de reserva o de cesantía para liquidar la deuda.

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