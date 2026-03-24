Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

sacando cuentas para el dinero
Obtener un préstamo quirografario es una opción generalmente utilizada por afiliados a la seguridad social para cancelar deudas y salir de apuros económicos, pero debe tener cuidado.FREEPIK

¿Conviene pedir un préstamo quirografario en 2026? Ventajas y riesgos

Obtener un préstamo quirografario puede darle alivio financiero temporal, pero debe cuidarse de sobreendeudarse

Obtener un préstamo quirografario del Biess (Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) es una opción rápida porque el trámite se realiza por Internet, pero debe cuidarse de sobreendeudarse.

RELACIONADAS

Es uno de los aspectos a tener en cuenta al aprovechar esta herramienta, cuyo uso creció 12 %, entre enero y febrero del 2026, según el Biess.

A este préstamo, que se utiliza para gastos personales y familiares, accedieron más de 460.000 personas, indicó la entidad.

"Este crédito se ha consolidado como una alternativa versátil para cubrir gastos inesperados”, señaló el Biess.

Afiliados, jubilados y pensionados pueden acceder a los quirografarios para cubrir gastos personales de salud, educación, pago de deudas, compra de bienes o mejoras en la casa.

38. 560 dólareses el monto máximo que se entrega por un crédito quirografario
RELACIONADAS

Ventajas y desventajas de los quirografarios

atención del Servicio de Rentas Internas SRI

¿Cuáles son las consecuencias de no atender las notificaciones del SRI?

Leer más

Entre los beneficios de este tipo de créditos está la rapidez en su obtención. En el sitio web del Biess se accede al trámite, el sistema le indicará si aplica y el monto máximo al que accederá.

Además podrá escoger el monto de las cuotas a cancelar y el plazo. Esto le permitirá organizar sus finanzas para no caer en desorganización financiera.

Otra ventaja es la tasa de interés, desde 6,5 % anual, que ofrece la entidad bancaria.

El desembolso del valor se realiza entre 24 y 72 horas, lo que también facilita el acceso al dinero en poco tiempo.

Entre las desventajas al obtener los créditos quirografarios, existen algunos puntos a tomar en cuenta:

  • Los quirografarios utilizan los fondos de reserva o cesantía como respaldo, lo que limita su capacidad de ahorro
  • Se requiere tener al menos 12 aportaciones acumuladas y que las últimas seis sean consecutivas
  • Si su empleador está en mora con el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) eso impide el acceso al crédito. Lo mismo aplica si el usuario tiene obligaciones pendientes

Tenga en cuenta también que incumplir con los pagos del préstamo quirografario puede acarrear problemas como el uso de los fondos de reserva o de cesantía para liquidar la deuda.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Conviene pedir un préstamo quirografario en 2026? Ventajas y riesgos

  2. La Junta activa programa de garantías para dar financiamiento a emprendedoras

  3. Multas por basura en Guayaquil: sanciones llegan hasta $602,50

  4. Debate de la eutanasia en Ecuador: qué se discute hoy en la Asamblea

  5. ¿Hasta qué monto puedo acceder por un préstamo quirografario?

LO MÁS VISTO

  1. Lo que Aquiles Álvarez le gritó a su esposa a la salida de audiencia en La Libertad

  2. Ecuador vs Marruecos en Madrid dónde ver EN VIVO, hora del juego y la señal de TV

  3. ¿Cuándo juega Ecuador vs. Marruecos? Hora y dónde ver

  4. Ecuador vs Países Bajos EN VIVO: día, hora y dónde ver el partido de la Fecha FIFA

  5. Abogado de grupo empresarial reclama el $ 1 millón hallado en un edificio en Quito

Te recomendamos