¿Qué pasa si no puedo pagar el préstamo quirografario a tiempo?

Si pierdes el empleo y no puedes pagar tu crédito, el BIESS puede recuperar la deuda usando tus propios fondos

Atrasarte en un crédito del BIESS puede terminar en la pérdida de tus fondos de cesantía o reserva.

Los préstamos quirografarios del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) se han convertido en una herramienta clave para miles de afiliados y jubilados en Ecuador. Su facilidad de acceso y trámite en línea los vuelve atractivos, pero también implican responsabilidades que, si no se cumplen, pueden traer consecuencias importantes.

Cuando el pago se retrasa

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No pagar una cuota a tiempo genera mora. En un inicio, esto implica el cobro de intereses adicionales, lo que incrementa el valor total de la deuda. Además, el incumplimiento empieza a afectar el historial crediticio del afiliado, lo que puede complicar futuras solicitudes de financiamiento.

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El problema se agrava cuando la mora se prolonga, especialmente si la persona atraviesa una situación de cesantía, es decir, cuando ha perdido su empleo y ya no cuenta con ingresos para cubrir las cuotas.

La medida más crítica: liquidación automática

Si el afiliado acumula 60 días o más de atraso en el pago y no registra ingresos para el descuento automático, el sistema del BIESS activa un proceso más severo: la liquidación del crédito.

Esto significa que la institución ejecuta las garantías del préstamo, que generalmente son los fondos de reserva o de cesantía del afiliado. En ese momento, se cobra la totalidad de la deuda pendiente, incluyendo intereses corrientes y de mora.

En la práctica, esto puede traducirse en la pérdida de los ahorros acumulados que respaldaban el crédito, además de dejar un impacto negativo en el historial financiero del usuario.

Qué opciones tiene el afiliado

Antes de llegar a ese escenario, existen alternativas que pueden ayudar a evitar mayores consecuencias:

Contactar al BIESS: informar la situación permite conocer opciones disponibles según cada caso.

Pago anticipado o parcial: si es posible, abonar una parte o la totalidad de la deuda puede frenar el avance de la mora.

Refinanciamiento: el BIESS puede ofrecer reestructuración del crédito ajustada a la capacidad de pago del afiliado.

Actuar a tiempo es clave. Ignorar la deuda solo acelera el proceso de ejecución.

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Un crédito útil, pero con condiciones claras

En 2026, los préstamos quirografarios mantienen condiciones competitivas: montos de hasta 38.560 dólares, plazos de hasta 60 meses y tasas desde el 6,5 % anual. Sin embargo, el monto aprobado depende de factores como los fondos acumulados, la capacidad de pago y el historial de aportaciones.

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Justamente esos fondos —de cesantía o reserva— son los que funcionan como respaldo del crédito. Por eso, cuando se incumple el pago, son los primeros en utilizarse para cubrir la deuda.

El riesgo de sobreendeudarse

Aunque este tipo de crédito puede resolver emergencias o financiar proyectos personales, es importante evaluar bien la capacidad de pago antes de solicitarlo. Tener cuotas mensuales que superen lo manejable aumenta el riesgo de caer en mora ante cualquier imprevisto.

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