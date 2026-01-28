Créditos Biess: $5.800 millones serán para préstamos de afiliados y jubilados en 2026

A diciembre de 2025 la tasa de morosidad de los créditos hipotecarios del Biess fue 12 %.

El Banco del Instituto de Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), que maneja los fondos de afiliados y jubilados, se ha fijado como meta colocar $5.800 millones en créditos durante 2026. El objetivo implica un aumento de $701 millones frente a 2025, lo que representa un crecimiento de 14 % en el volumen de colocación.

Esta información fue difundida el 27 de enero de 2026 por Marco Acosta, gerente general del Biess, en la presentación del nuevo programa de crédito hipotecario Credicasa 2,99 %.

La mayor parte de recursos destinados para créditos se concentra en los préstamos quirografarios, con $5.022 millones, equivalentes al 87 % del total previsto. A esto se suman $600 millones en créditos hipotecarios, que representan el 10 %, y $178 millones en créditos prendarios, con el 3 % restante.

En el segmento hipotecario, el Biess reportó que en 2025 colocó $479 millones a través de 7.816 operaciones. A nivel histórico, la cartera acumulada de este tipo de créditos alcanza $12.237 millones, distribuidos en 260.927 operaciones.

Plan Credicasa 2,99 % del Biess

Biess baja la tasa de crédito hipotecario y sacrifica rendimiento de fondos del IESS Leer más

Dentro de su estrategia de colocación, el banco impulsa el plan Credicasa 2,99 %, orientado a viviendas de hasta $50.000, con una tasa de interés de 2,99 %. Este producto apunta a hogares con ingresos familiares de hasta $1.527,94 mensuales, equivalentes a 3,17 salarios básicos unificados, tomando como referencia un SBU de $482.

La propuesta contempla el financiamiento de hasta el 100 % del valor de la vivienda, siempre que no supere el tope establecido, y plazos de hasta 300 meses, es decir, 25 años. Pero también se puede acceder a casas con un avalúo comercial de máximo $55.049

Inicialmente, el Biess prevé destinar para este tipo de créditos $100 millones, de los $600 millones que se proyectan colocar en préstamos hipotecarios en 2026.

A diciembre de 2025, el portafolio total administrado por el Biess se ubicó en $28.284 millones. De ese monto, $12.597 millones corresponden a créditos, con un desglose de $6.683 millones en hipotecarios, $5.842 millones en quirografarios y $72 millones en prendarios.

Mientras tanto, en inversiones no privativas están $15.240, refirió el gerente general del Biess, que destacó que el rendimiento promedio de esta entidad financiera se ubica en 9,03 % hasta diciembre de 2025.

Impacto de la Ley del Biess en créditos, aportes y cuentas individuales Leer más

La venta de la cartera vencida del Biess

La entidad precisó también que a diciembre de 2025 la tasa de morosidad de los créditos hipotecarios del Biess se ubica en un 12 %.

En relación a la posibilidad que la entidad pueda vender su cartera vencida para obtener liquidez, que establece la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, Acosta precisó que no se ha "identificado un proceso de venta de cartera". Aunque se trata de “ tema normal en las instituciones financieras".

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ