MSP despliega brigadas médicas en zonas afectadas por lluvias en Esmeraldas y El Oro
Brigadas médicas brindan atención integral y vacunación en sectores críticos de Muisne y Zaruma tras el fuerte temporal
La Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Salud Pública (MSP) activaron equipos de respuesta inmediata para atender a las poblaciones de Muisne (Esmeraldas) y Zaruma (El Oro), tras las recientes e intensas lluvias. El despliegue busca asegurar el acceso a servicios médicos y de prevención en las zonas con mayores dificultades logísticas y sanitarias causadas por el clima.
Atención integral en comunidades de Muisne
En el cantón Muisne, las brigadas de las unidades San Gregorio y Bilsa se trasladaron a comunidades como La Muerte, El Barro y Salsipuedes. En estas localidades, más de 130 ciudadanos accedieron a consultas de medicina general, odontología y control prenatal. De forma complementaria, se realizó una campaña de inmunización contra la influenza, sarampión y rubéola, alcanzando a un centenar de personas.
Durante el recorrido, el personal sanitario identificó casos críticos que requieren seguimiento constante, incluyendo pacientes con tuberculosis, diabetes insulinodependiente e hipertensión. Estos usuarios han sido integrados a un sistema de monitoreo permanente para asegurar el suministro de sus medicamentos y el control de sus patologías.
Operatividad en la provincia de El Oro
Por otro lado, en los cantones de Zaruma y Portovelo, el MSP confirmó que la infraestructura de salud se mantiene intacta y totalmente operativa. Los Equipos de Atención Integral en Salud continúan con el monitoreo de grupos prioritarios y la provisión de asistencia psicológica y fármacos, trabajando en conjunto con otras instituciones para mitigar riesgos derivados del temporal.
Para prevenir brotes epidemiológicos, las autoridades sanitarias recomiendan a la población consumir únicamente agua segura (hervida o clorada), utilizar calzado de protección como botas de goma para evitar el contacto con aguas estancadas y cubrir adecuadamente cualquier herida para prevenir infecciones bacterianas.
Recomendaciones y prevención sanitaria
Como medida complementaria a la asistencia directa, el Ministerio de Salud Pública enfatiza la importancia de consumir agua segura y evitar el contacto con aguas estancadas. El uso de equipo de protección, como botas de goma y vendajes impermeables en heridas abiertas, resulta fundamental para prevenir infecciones y enfermedades bacterianas derivadas de las inundaciones en las zonas afectadas.
