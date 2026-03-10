¿Quiénes reciben el décimo cuarto sueldo en Ecuador en 2026?

El décimo cuarto sueldo es un beneficio obligatorio. Conoce qué trabajadores y pensionistas tienen derecho a recibirlo

El décimo cuarto sueldo es un beneficio obligatorio para trabajadores bajo relación de dependencia en Ecuador.

Cada año, miles de personas en Ecuador esperan un ingreso adicional que llega en momentos clave, especialmente cuando se acercan los gastos escolares. Ese dinero corresponde al décimo cuarto sueldo, un beneficio laboral obligatorio que forma parte de los derechos de los trabajadores en el país.

Aunque popularmente se lo conoce como “bono escolar”, este pago no está dirigido únicamente a quienes tienen hijos. La ley establece que diferentes grupos de trabajadores y pensionistas deben recibirlo, siempre que cumplan ciertas condiciones.

En 2026, este beneficio volverá a entregarse en dos momentos distintos del año, dependiendo de la región del país donde se trabaje.

Trabajadores que reciben el décimo cuarto sueldo

El grupo principal que recibe este beneficio son los trabajadores bajo relación de dependencia. Esto significa que todas las personas que trabajan para una empresa o institución, bajo contrato laboral, tienen derecho al pago. El décimo cuarto sueldo se entrega sin importar el cargo, el salario o si el trabajador tiene hijos.

Esto incluye a empleados de distintos sectores, por ejemplo:

Trabajadores del sector privado

Empleados del sector público

Trabajadores con contratos permanentes o temporales

El objetivo de este beneficio es brindar un apoyo económico adicional a quienes forman parte del mercado laboral formal.

Jubilados del IESS también reciben el décimo cuarto sueldo cada año. CANVA

Trabajadoras domésticas también reciben este beneficio

Otro grupo que tiene derecho al décimo cuarto sueldo en Ecuador son las trabajadoras domésticas. La legislación laboral reconoce que quienes realizan labores en el hogar bajo relación de dependencia también deben recibir los mismos beneficios que otros trabajadores, incluido este pago adicional.

Por ello, las personas empleadas en tareas domésticas deben recibir el décimo cuarto sueldo de acuerdo con el tiempo trabajado durante el período correspondiente.

Jubilados y pensionistas que reciben el décimo cuarto sueldo

El beneficio no está limitado únicamente a trabajadores activos. También lo reciben ciertos jubilados y pensionistas del país.

Entre ellos se encuentran:

jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

pensionistas del Seguro Social de las Fuerzas Armadas

pensionistas del Seguro Social de la Policía Nacional

En estos casos, el pago se realiza como parte de los beneficios económicos que reciben dentro del sistema de seguridad social.

Cuándo se paga el décimo cuarto sueldo en Ecuador

La fecha de pago del décimo cuarto sueldo depende de la región donde se encuentre el trabajador.

En Ecuador existen dos calendarios:

Costa y Galápagos: el pago se realiza hasta el 15 de marzo

Sierra y Amazonía: el beneficio se cancela hasta el 15 de agosto

Esta diferencia se debe al calendario escolar de cada región, ya que el objetivo del bono es ayudar a cubrir gastos relacionados con el inicio de clases.

Un beneficio laboral extendido en Ecuador

El décimo cuarto sueldo se ha convertido en uno de los beneficios laborales más conocidos del país. Cada año llega a millones de personas entre trabajadores, jubilados y pensionistas.

Más allá de su nombre popular, se trata de un derecho establecido en la legislación ecuatoriana que busca ofrecer un respaldo económico adicional, especialmente en momentos del año en que los gastos familiares suelen aumentar.

Por eso, cuando se acerca la fecha de pago, muchos trabajadores vuelven a hacer la misma pregunta: si les corresponde o no recibir este beneficio.

