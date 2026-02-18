Salud pública al límite: cirugías en espera, equipos dañados y Pinto, como ministra

Un factor, según los consultados, es la falta de interés por encontrar a un nuevo ministro (a) en Ecuador

En el Hospital Pablo Arturo Suárez y en otros de Pichincha, el abastecimiento de medicinas llega al 30 % según el Colegio Médico de Pichincha.

Este miércoles 18 de febrero del 2026 se cumplen tres meses desde que el presidente Daniel Noboa, a través del decreto 222, encargó el Ministerio de Salud a la vicepresidenta de la República, María José Pinto.

RELACIONADAS Niña muere por picadura de alacrán en Taisha y crece la alerta por falta de suero

Al exministro José Ruales, especialista en salud pública y catedrático, EXPRESO le consulta si hace falta un especialista en esa cartera. “Si usted se enferma y tiene un infarto, ¿cree que haga falta un médico, ingeniero o un abogado?”, responde.

¿Nadie quiere ser ministra de Salud o por qué no se ubica a alguien? El médico Ruales cree que el Gobierno no le está dando la importancia que requiere. “Desde fuera se ve que le dan relevancia a temas macroeconómicos, venta de banano, cacao, Riesgo País”, responde.

Ruales cuestiona que en los primeros dos años del régimen se haya colocado a una abogada a cargo del Viceministerio de gobernanza y vigilancia epidemiológica, que hace el papel de los Centros para el control y prevención de enfermedades (CDC), de Estados Unidos.

Presupuesto salud Ecuador: brecha entre lo que se aprueba y lo que llega a hospitales Leer más

Falta de expertos en el Ministerio de Salud de Ecuador y las consecuencias en aumento de casos de tuberculosis y tosferina

La ausencia de especialistas a la cabeza de Vigilancia Epidemiológica provocó, detalla Ruales: que de 4.500 casos de tuberculosis en el 2023, se pasó a 9.542, en 2025. Recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que podía haber una epidemia de tosferina, en el 2023, cuando se reportaron 180 casos. “No se hizo nada y en el 2025 hubo 2.798 casos”.

¿Qué están enfrentando los pacientes en Ecuador?

La crisis en el sistema de salud no solo la evidencian médicos y exministros sino los ciudadanos. Johana es hermana de Carlos Aigaje, de 31 años. Hace siete meses tuvo un siniestro de tránsito, mientras conducía su moto. Se quedó en silla de ruedas, le dijeron que había pocas posibilidades de que volviera a caminar pero requiere terapia física, psicológica y neurológica y más que nada mueve que lo trate un especialista en columna. En los últimos cuatro meses han buscado turno en los hospitales Espejo, Pablo Arturo Suárez y Docente de Calderón.

Mientras más pasa el tiempo, Johana cuenta que su hermano al no tener la atención que requiere sufre, se desespera y pierde la esperanza de recuperarse. "Le digo que lo necesitamos, que sea fuerte. Pero la realidad es que tenemos bajos recursos", cuenta. Organizaron una comida solidaria y así costearon la terapia física, por un mes. Pero no es suficiente.

Esto opina el médico Édgar Samaniego, ex rector de la Universidad Central, sobre lo que enfrenta la salud en Ecuador

Édgar Samaniego, exrector de la Universidad Central, destacado médico y ex maestro de farmacología, dice que se gobierna desde la impericia. Cree que se vive en un “Macondo exponencial, en donde todo es factible. La crisis de la salud muestra que se perdió la sensibilidad, el respeto al hombre, al ciudadano y a la sociedad. No cabe, no se puede concebir que un ministerio tan delicado y de alta responsabilidad sobre todo humana, pueda ser dirigido por quien no tiene idea de lo que se trata”.

Caso Macas: auditoría en Hospital General tras muerte de bebé entregada en una caja Leer más

Los problemas de salud —aclara Édgar Samaniego — no son de hoy pero es indudable que se agravaron muchísimo en este Gobierno. “Con los atrasos en cirugías nunca se llegó a la situación de hoy”, comentó y también que si un paciente logra tener una cita médica, le piden costear exámenes de laboratorio, tomografías...

“Vivimos la peor crisis de la historia contemporánea de la salud pública. No se puede seguir con una persona encargada del Ministerio de Salud”, señala Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Lucy Baldeón, viceministra de Gobernanza, debería asumir las riendas de la cartera. “No podemos seguir así”.

La Comisión Nacional Anticorrupción pide un ministro titular en Ecuador

El miércoles 11 de febrero, la Comisión Nacional Anticorrupción, coordinada por Germán Rodas, pidió que se ponga a la cabeza del Ministerio de Salud a alguien que conozca sobre los objetivos de la salud pública y de sus desafíos, también de las necesidades de compra de medicinas e insumos, para que la cartera no siga funcionando de manera inadecuada.

RELACIONADAS Médicos alertan crisis en sistema de salud y cirugías represadas en Ecuador

Correísmo exige respuestas a María José Pinto por crisis en Hospital Universitario Leer más

Listas de espera para las cirugías; esto dicen médicos de Pichincha

Una vez más, en esta semana, médicos de hospitales de Pichincha denunciaron que el abastecimiento en hospitales llega a un dramático 30 % en Ecuador. “No hay anestésicos, para realizar cirugías; tampoco antibióticos o anticoagulantes”, detalló Jorge Panchi.

En el Eugenio Espejo se hace la tercera parte de cirugías diarias. Juan Francisco Pasquel, presidente del Colegio Médico de Pichincha, dijo que el 35 % de equipos está fuera de servicio por falta de mantenimiento. Exigen un ministro titular.

Contexto

Luego de la pandemia por COVID-19, el sistema de salud tuvo citas y cirugías represadas, pero porque tuvo que encarar a un virus desconocido para el mundo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!