Médicos alertan crisis en sistema de salud y cirugías represadas en Ecuador

El presidente del Colegio Médico de Pichincha, Juan Francisco Pasquel, y Jorge Panchi, presidente de los médicos del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo del MSP, advirtieron sobre la crisis del sistema de salud en Ecuador, el retraso de cirugías y la falta de financiamiento para aplicar la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria. Ambos dirigentes señalaron en una rueda de prensa que existen listas de espera en aumento y exigieron decisiones urgentes del Gobierno.

Pasquel reconoció “la crítica situación del sistema de salud y de las condiciones laborales de los enfermeros y médicos”, y pidió que se prioricen políticas públicas con resultados medibles. El pronunciamiento se realizó junto a la Federación de Enfermeras, en medio del debate sobre presupuesto y abastecimiento hospitalario.

“El Colegio Médico de Pichincha y la Federación de Enfermeras exige que el Gobierno del presidente Daniel Noboa asuma de manera objetiva y realista la prioridad de la salud”, sostuvo Pasquel. Añadió que se necesitan metas claras y presupuestos suficientes alineados a la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria o, en su defecto, a la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep).

Crisis del sistema de salud en Ecuador y exigencia de financiamiento

El dirigente insistió en que el Ministerio de Finanzas debe aprobar y asignar de forma “suficiente y oportuna” los recursos necesarios para ejecutar la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria y avanzar en la rehabilitación hospitalaria. Advirtió que sin financiamiento la normativa “permanece como promesa y no como una mejora real”.

También señaló que, si la financiación plena no es posible, el Ejecutivo debe presentar planes alternativos con plazos y presupuestos explícitos. Estos mecanismos, dijo, permitirían avanzar en la implementación del escalafón y en mejoras remunerativas para médicos y enfermeras.

Según Pasquel, el objetivo es cerrar brechas de profesionales a nivel nacional, mejorar la calidad de atención y garantizar condiciones dignas tanto para la población como para el personal sanitario. Subrayó que la protección de la salud pública es una responsabilidad indelegable del Estado.

Listas de espera y cirugías retrasadas en el Hospital Eugenio Espejo

Desde el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, Jorge Panchi explicó que en agosto se constituyó el Comité Nacional de Salud con la intención de agilizar decisiones y evitar confusiones como las registradas durante la pandemia. Sin embargo, aseguró que los procesos no avanzan con la rapidez esperada.

“Eso hizo que se haga otra forma del trámite, pero con la intención de que se agilice”, afirmó. No obstante, indicó que “no se logra realizar todos los procesos que se encuentran en trámite”, lo que impacta directamente en la atención hospitalaria.

El médico explicó que las cirugías se retrasan y se reprograman porque los pacientes no pueden avanzar en el sistema. “Sigue la lista de espera aumentando cada vez más”, señaló, al detallar que cada servicio maneja su propio registro de casos pendientes.

Más de 2.000 cirugías en espera y debate sobre abastecimiento

En el área de hematología, servicio al que pertenece Panchi, existen “unas 2.000 cirugías más o menos retrasadas”. Aclaró que cada semana y cada mes la cifra crece, debido a que las consultas continúan y los casos siguen ingresando a programación.

“La idea es que una vez que se abastezca de los medicamentos, se dé solución y se siga bajando la lista de espera”, explicó. El médico vinculó el problema a la llegada de insumos y fármacos necesarios para ejecutar los procedimientos.

Sobre las declaraciones oficiales que aseguran que hay recursos disponibles, Panchi fue enfático: “Ahí habría que ver, creo que van a tener una reunión el día viernes”. Añadió que si los insumos llegan a los hospitales, el personal y los pacientes podrán comprobarlo en la práctica.

