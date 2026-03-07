Richard Carapaz en la Strade Bianche: en vivo la clásica italiana

El ciclista ecuatoriano está listo para enfrentar a los grandes favoritos del pelotón, como el esloveno Tadej Pogacar

Richard Carapaz comentó que está ilusionado de cara a una nueva participación en la Strade Bianche.

Tras su estreno en la temporada, el miércoles 4 de marzo, en el Trofeo Laigueglia, Richard Carapaz enfrentará este sábado 7 de marzo uno de sus mayores retos de las competencias que forman parte de su preparación para el Giro de Italia 2026, su principal objetivo de este semestre.

El ciclista tricolor forma parte de las principales cartas de la Strade Bianche, una de las carreras más hermosas y exigentes del calendario, caracterizada por sus sectores de sterrato (caminos de tierra y grava).

“Es una carrera de clase mundial, una de las mejores clásicas. Es muy divertida, pero el nivel de competencia es altísimo. En el pasado, no he tenido buena suerte aquí, pero siempre que vengo, lo hago con toda la ilusión del momento”, afirmó Carapaz.

Sobre el reto que suponen los caminos de sterrato, Richie afirmó que “cuando era niño, todos los caminos alrededor de mi casa eran de tierra, es un terreno fuerte”.

De su estreno en la temporada 2026, que se retrasó por el fallecimiento de su madre, Anita Montenegro, comentó que “ahora mismo, me va muy bien. He intentado prepararme lo mejor posible. Ha sido un momento difícil personalmente, pero intento aprovechar al máximo mi vida. Estoy en buena forma y quiero disfrutar de este año”.

Dejó claro que al estar sumando los primeros kilómetros, y pese a ser el líder del EF Education-EasyPost, “intentaré aportar todo lo que pueda y, si tengo la oportunidad, aprovecharla. Tenemos un equipo muy fuerte. Ben (Healy) está en muy buena forma y le ha ido muy bien en esta carrera en años anteriores”.

