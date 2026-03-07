Clásico del Astillero 2026: ¿Quién llega mejor para el duelo en el Monumental?

El Ídolo confía en su localía ante un Emelec que busca dar el golpe táctico en Guayaquil este sábado 7 de marzo

El Clásico del Astillero llega este sábado 7 de marzo en un momento de alta tensión para Barcelona SC. Tras la reciente caída ante Deportivo Cuenca y un intenso empate ante Botafogo en Libertadores, el equipo de César Farías necesita los tres puntos. Jugar en el Monumental otorga un respaldo anímico para sacudirse las dudas del irregular arranque.

Emelec aterriza en este duelo con la presión de haber sumado apenas un punto tras igualar con Delfín. El equipo de Vicente Sánchez ha mostrado destellos de un nuevo sistema táctico, pero la falta de eficacia goleadora preocupa a la hinchada azul. Los eléctricos saben que una victoria en casa del eterno rival cambiaría su rumbo.

Barcelona SC y Emelec se alistan para disputar el primer Clásico del Astillero del 2026. API

Bajas y retornos en el Monumental

La planificación torera se ve afectada por las bajas confirmadas de Jordan Medina y Johan García, este último por una grave lesión. No obstante, la presencia de figuras como Darío Benedetto y Joao Rojas promete peligro constante. En la acera frente, Pedro Ortiz será el guardián clave para frenar el ímpetu ofensivo de los locales.

Estrategia táctica: Farías vs. Sánchez

El duelo de pizarras será clave, con un Farías que prioriza la posesión frente a un Sánchez que busca orden defensivo y transiciones rápidas. Se espera que el Ídolo presione alto desde el pitazo inicial para ahogar la salida eléctrica. Emelec, por su parte, apostará a la contra aprovechando los espacios que deje el equipo amarillo.

La historia reciente favorece levemente a Barcelona SC, pero el Clásico del Astillero es un partido que ignora estadísticas previas y realidades económicas. Guayaquil se paraliza este sábado 7 de marzo a las 16:30, en un enfrentamiento que marcará el rumbo de ambos en la LigaPro.

