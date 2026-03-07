Así avanza la cumbre de Donald Trump con presidentes latinoamericanos en Miami

Doce líderes de la región se reúnen este sábado 7 de marzo con el presidente de Estados Unidos

Presidentes latinoamericanos participaron de la cumbre Escudo de las Américas con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

La cumbre convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con doce líderes latinoamericanos de derechas se desarrolla este sábado 7 de marzo en Miami (Florida) con la llegada de los invitados al encuentro.

La reunión, bautizada como ‘Escudo de las Américas’, se celebra en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf propiedad del mandatario, y busca consolidar el liderazgo de Washington en América Latina y contrarrestar la creciente influencia de China en la región.

Los primeros en llegar fueron el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el próximo miércoles; la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, y el presidente de Honduras, Nasry Asfura.

Posteriormente llegaron también los mandatarios de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Argentina, Javier Milei; de República Dominicana, Luis Abinader; de Guyana, Irfaan Ali; de Paraguay, Santiago Peña, y de El Salvador, Nayib Bukele.

Trump acortó su participación en la cumbre para viajar este mismo sábado a la base aérea de Dover (Delaware), donde llegarán los cuerpos de seis militares estadounidenses fallecidos en la guerra de Irán.

Los mandatarios latinoamericanos mantendrán además un almuerzo de trabajo con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Trump habla sobre Cuba, Venezuela y México

Durante el discurso inaugural, Trump habló de situaciones en diversos países de la región como Cuba, México, Venezuela y Panamá.

El presidente estadounidense avisó este sábado que "no permitirá la influencia extranjera" en América como parte de su nueva doctrina, "lo que incluye al Canal de Panamá", que declaró su "canal favorito" ante la presencia del mandatario panameño, José Raúl Mulino.

"No vamos a permitir que la influencia extranjera hostil logre establecerse en este hemisferio, eso incluye al Canal de Panamá, del que hemos hablado. No vamos a permitirlo", manifestó Trump.

El mandatario norteamericano indicó también que Cuba se encuentra en "sus últimos momentos de vida", pero afirmó que está negociando con La Habana.

Trump dijo que esta semana reconoció formalmente al Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela, al restablecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Agregó que "México es el epicentro de la violencia de los carteles", aunque afirmó que la mandataria de ese país, Claudia Sheinbaum, es una "muy buena persona" con una "voz hermosa".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escucha al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, durante una mesa redonda. AARON SCHWARTZ / EFE

Trump anunció también una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los cárteles del narcotráfico, y dijo que necesita la "ayuda" de los líderes latinoamericanos citados en la cumbre.

Brasil, México y Colombia no forman parte del Escudo de las Américas

A la cumbre no fueron invitados los líderes progresistas de las mayores economías latinoamericanas, Brasil y México, ni tampoco Colombia, durante años un aliado estratégico de Washington en la lucha contra el narcotráfico.

El ‘Escudo de las Américas’ se plantea como una cumbre paralela de líderes afines a Washington frente a la tradicional Cumbre de las Américas, foro creado en 1994 para reunir periódicamente a los jefes de Estado del continente y que el año pasado fue cancelado por discrepancias entre sus miembros.

El encuentro de Miami, convocado antes del inicio de la guerra con Irán, se produce tras la captura en enero del líder venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Venezuela y en medio de crecientes tensiones entre Washington y La Habana por el bloqueo energético impuesto a la isla.

También coincide con la presión ejercida por Washington para contrarrestar la influencia de China en la región, que incluyó presiones al Canal de Panamá para desvincularse de empresas de Hong Kong y sanciones contra tres funcionarios chilenos por la posible construcción de un cable de fibra óptica con el gigante asiático.

