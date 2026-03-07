Fórmula 1 2026: George Russell se queda con la pole del GP de Australia

El primera competencia del Mundial de la temporada tiene nombre y apellido de la escudería Mercedes

George Russell celebra el mejor tiempo y que saldrá primero este domingo 8 de marzo en Australia.

El piloto inglés, George Russell, evidenció este sábado 7 de marzo la superioridad que destilan los Mercedes en este arranque de la temporada de la Fórmula 1 anotándose la pole position en el circuito de Australia -el primer Gran Premio de 2026- con un tiempo de 1:18.518, completando la primera línea de salida su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, quien se clasificó a 293 milésimas del británico.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams), con problemas en su bólido, saldrán desde la 17ª y penúltima plaza, respectivamente.

"Mercedes"



Porque ambos pilotos manejaron desnudos en la clasificación: George Russell se quedó con la pole y Kimi Antonelli fue segundo en el Gran Premio de Australia. Qué buen auto armaron los alemanes hijos de re mil putas.

pic.twitter.com/1bnoHcW9DH — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) March 7, 2026

El francés Isack Hadjar, uno de los grandes protagonistas de la jornada, saldrá mañana al trazado de Albert Park en la tercera posición con su Red Bull tras calificar a 785 milésimas de Russell, colándose por delante tanto del Ferrari del monegasco Charles Leclerc (+809) como del McLaren de Oscar Piastri (+862), mientras que el vigente campeón del mundo, el inglés Lando Norris (McLaren) terminó sexto a casi un segundo de su compatriota (+957) aún con las secuelas por el incidente del ventilador del monoplaza de Antonelli, que afectó a su rueda delantera izquierda en la Q3.

Copa Sudamericana 2026: el millonario premio que recibirán Deportivo Cuenca y Macará Leer más

El también británico Lewis Hamilton (Ferrari) saldrá séptimo de la parrilla (+960), por delante del neozelandés Liam Lawson (+1.476) que evidenciaba las buenas sensaciones de los Racing Bulls en este inicio de campaña.

Por su parte, el brasileño Gabriel Bortoleto fue otra de las notas positivas de la jornada al meterse en la Q3 con su Audi, aunque fue una clasificación algo agridulce para él, ya que los problemas en su coche le impidieron tomar la salida en la última sesión, quedándose así anclado en la décima plaza.

En paralelo, el argentino Franco Colapinto (Alpine) consiguió alcanzar la 16ª posición tras colarse en los últimos instantes en la Q2 a costa de Fernando Alonso (17º), que rozó el 'minimilagro' con su frágil Aston Martin, mientras que el mexicano Checo Pérez (Cadillac) acabó eliminado en la Q1 y Carlos Sainz ni siquiera pudo salir a la pista tras los problemas sufridos en la tercer sesión de libres, por lo que será penúltimo en la parrilla de mañana.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!