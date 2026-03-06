Copa Sudamericana 2026: el millonario premio que recibirán Deportivo Cuenca y Macará

El éxito internacional permite a morlacos y ambateños potenciar sus plantillas en la temporada 2026

El fútbol ecuatoriano celebra una semana redonda en el ámbito internacional tras las clasificaciones de Deportivo Cuenca y Macará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Ambos clubes lograron superar sus respectivas llaves, asegurando prestigio deportivo y un respiro económico vital para sus planificaciones.

Gracias al nuevo esquema de pagos, la clasificación a fase de grupos garantiza un ingreso base de 900.000 dólares. Este monto se suma a los incentivos de la etapa preliminar, lo que eleva la cifra total asegurada a más de 1.125.000 para ambos conjuntos nacionales.

Bonificaciones por mérito deportivo

Macará sorprendió a Orense en Machala. API

A diferencia de ediciones anteriores, el reglamento mantiene el atractivo incentivo por mérito deportivo en cada partido. Cada victoria obtenida en grupos otorgará un bono adicional de 115.000 dólares. Esto significa que si logran una campaña perfecta, sumarían 690.000 dólares extras a sus arcas.

Para el Deportivo Cuenca, que superó 3-0 a Libertad en la fase previa, este ingreso representa una inyección de capital fundamental. Por su parte, Macará selló su boleto tras vencer 1-0 a Orense, permitiéndole embolsar un bono mayor por su condición de visitante.

El camino hacia la gloria y más premios

El horizonte es ambicioso pues si avanzan a octavos recibirán 600.000 adicionales. El camino continúa con premios escalonados hasta semifinales, culminando en un gran botín de 6.500.000 para el campeón. El sorteo del 19 de marzo definirá los rivales que deberán superar para seguir facturando.

