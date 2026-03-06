Óscar 2026: la Inteligencia Artificial y Netflix desafían el futuro del cine

La revolución de la IA, Netflix y el streaming redefine Hollywood y plantea nuevas dudas sobre el futuro del Oscar

Naina Avtr, presentada en 2025, creada con IA, protagonizó el microdrama Truth & Lies. Fue diseñada para actuar junto a actores humanos en historias audiovisuales.

Voy camino a la nonagésima octava ceremonia de los premios Óscar. Han transcurrido 58 años desde que asistí por primera vez. Diane Keaton, Al Pacino, Robert De Niro, Jane Fonda, Robert Redford y algunos más definieron el camino interpretativo hacia personajes más crudos y realistas que lograron extenderse a las siguientes décadas.

Tom Cruise, Meryl Streep, Sylvester Stallone, Faye Dunaway, Gene Hackman, Raquel Welch, Dustin Hoffman, Michelle Pfeiffer, Jon Voight... trajeron naturalismo y complejidad a las pantallas del mundo.

No obstante, en aquel 1968, las estrellas de los años treinta, cuarenta y cincuenta aún brillaban. Así pude conocer parte de aquella galaxia: Greer Garson, Cary Grant, Loretta Young, Gregory Peck, Joan Crawford y John Wayne. Julie Andrews, Sofia Loren y Rock Hudson.

Con Cowboy de medianoche (Midnight Cowboy, 1969) se introdujo con crudeza la prostitución masculina de forma descarnada. La censura le colocó una X y la prohibió para menores de 17 años, único largometraje en la historia del Óscar en ganar el premio teniendo tal clasificación. Fue toda una revolución que aún se propaga en el cine. Muestra de ello es Pecadores (2025).

Streaming e IA: el nuevo desafío

Ahora estamos frente a un nuevo alud: la Inteligencia Artificial, las nuevas técnicas de filmación, exhibición y, sobre todo, ¡los streamings como Netflix! La plataforma de la gran N tiene a los estudios Warner Bros. Discovery en la mira. Ofrece 83 millones de dólares y este marzo tendrá la respuesta. Paramount hizo una contraoferta, pero fue rechazada.

La operación enfrenta un riguroso escrutinio antimonopolio por parte de las autoridades federales estadounidenses que, especialmente bajo la administración de Trump, querrán asegurarse de que no se otorgue a Netflix un poder excesivo de mercadeo.

Y, en el fondo, ¿cuál es el temor de Hollywood? Que la plataforma filme a su estilo y surjan los estrenos simultáneos: salas de cine y Netflix al mismo tiempo. El cinéfilo escogerá a cuál acudir. Entonces las salas de cine corren el peligro de no ser las elegidas, lo que podría provocar su cierre.

Sin embargo, en Las Vegas, desde el 28 de agosto de 2025, hay una visión futurista: La Esfera (Sphere), sala de entretenimiento que exhibe una versión digitalizada de El mago de Oz (1939).

Como su nombre lo da a entender, se trata de una sala esférica que tiene 17.600 asientos y puede llegar a 20.000 si se incluyen zonas donde los espectadores permanecen de pie para vivir una experiencia sensorial.

El filme, apoyado en la creatividad que puede generar la IA, incluye efectos físicos: simulación de tornados, viento, aromas sincronizados con la película, vibraciones en los asientos y cambios de temperatura.

Todo ello abre las fronteras de un nuevo mundo artístico donde la IA actúa como restauradora y diseñadora de la fotografía. Así busca atraer nuevas audiencias al clásico, que se exhibirá hasta este mes como muestrario de la nueva tecnología fílmica conocida como 4D.

La gigantesca pantalla LED (54.000 m²) tiene una resolución de 16K. El edificio ostenta 112 metros de altura y 157 de ancho. Construirlo costó 2.300 millones de dólares.

¿Será este el patrón del cine futurista? ¿Lo tendría Ecuador? Esto ronda en las mentes de productores, astros, estrellas, cadenas de salas cinematográficas, directores y todo ese mundo que compone el séptimo arte y que se hará presente en la ceremonia 98.

Cien años después: el Oscar frente a la revolución digital

Ante esta nueva realidad, viene a la memoria lo que se escribió en enero de 1929, cuando ya existía la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y nacía la estatuilla que hoy se conoce como Óscar.

La revista Photoplay aseguró con sorna: “Usted puede o no haber escuchado la última palabra sobre la augusta institución, la cual -seguramente- en los años subsiguientes, digamos mil, rivalizará con la Academia Francesa de Artes y Ciencias”.

La Academia de Hollywood celebrará sus 100 años en el año 2028. Le falta mucho para cumplir mil, pero vale recordar que aquella afilada revista, creada en 1911 y durante décadas la más famosa y popular, cerró sus puertas en 1980.

También los grandes y orgullosos estudios de cine han desaparecido o se han transformado. Hoy muchos sobreviven como marcas dentro de conglomerados, mientras el negocio gira alrededor de las plataformas, donde se producen películas bajo nuevas reglas.

La situación es incendiaria. Ahora vuelve a comentarse lo que escribió la revista Time al comenzar el siglo XXI: “En el futuro, la cinematografía no necesitará actores, los creará con Inteligencia Artificial”.

Entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué pasaría con el Óscar? Es como preguntar: si los robots ocuparan el puesto de obreros y servidumbre, ¿quiénes aportarían a los seguros sociales del mundo?

