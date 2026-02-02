Los Óscar en el bolsillo: apps para la temporada de premios

El origen de Meet The Awards se remonta a 2009, cuando el joven empresario Matías Hilare se lanzó al mercado con una pequeña compañía llamada The App Master.

Cada temporada de premios trae consigo una mezcla de ansiedad cinéfila, listas interminables y la eterna pregunta: ¿ya viste todas las nominadas? Con la 98 edición de los Premios Óscar en el horizonte -la ceremonia se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood-, el seguimiento de las nominaciones ya no se limita a leer listados o esperar la gala. Hoy, las aplicaciones móviles se han convertido en herramientas cotidianas para organizar visionados, descubrir películas pendientes y vivir la temporada de premios con más información que nunca.

Entre las aplicaciones más utilizadas por los amantes del cine está Meet The Awards, una app gratuita que permite acceder a la lista completa de películas nominadas a los Premios de la Academia. Su interfaz organiza las nominaciones por año, categoría y título, facilitando el seguimiento de cada edición. Para quienes quieren ponerse al día antes de la gala, la aplicación funciona como una guía práctica para saber qué películas ya se vieron y cuáles siguen en la lista de pendientes.

Conoce estas cinco apps que ayudan a conciliar el sueño Leer más

El origen de Meet The Awards se remonta a 2009, cuando el joven empresario Matías Hilare se lanzó al mercado con una pequeña compañía llamada The App Master. La idea surgió desde una motivación personal: siendo un cinéfilo desde la infancia, su creador notó que no existía una aplicación dedicada exclusivamente a recopilar las películas nominadas al Óscar y decidió llenar ese vacío.

Antes de su lanzamiento, los desarrolladores contactaron a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para solicitar autorización. La aprobación llegó con condiciones claras: la app no podía generar ingresos, no podía utilizar imágenes de la ceremonia ni de la estatuilla, y debía aclarar explícitamente que no tenía afiliación oficial con la Academia. Así nació la primera versión, entonces llamada Meet The Oscars, centrada en mostrar las nominaciones del año y permitir a los usuarios marcar, a modo de checklist, las películas vistas y las que aún no.

Esa función de marcado, representada con pequeñas banderas, se convirtió rápidamente en uno de los elementos más valorados por los usuarios. Lo que parecía un detalle menor terminó dando forma a la identidad del proyecto. Con el tiempo, la app fue creciendo e incorporó una base de datos histórica que hoy incluye todas las películas nominadas desde la primera edición de los premios, celebrada en 1927.

La construcción de ese archivo tomó años y se nutrió también del aporte de los propios usuarios, que señalaron errores y ayudaron a corregir información. Tras varios años en funcionamiento, la Academia solicitó un cambio de nombre para evitar confusiones. Desde entonces, la aplicación pasó a llamarse Meet The Awards, un nombre que dejó claro su carácter independiente y que aun así se mantiene entre los primeros resultados de búsqueda relacionados con los Óscar. mtn

Apps para bebés: estas son las opciones para estimular el aprendizaje Leer más

El juego de las predicciones

Para quienes disfrutan de la temporada de premios como un juego colectivo, existe también Award Expert, una aplicación pensada específicamente para hacer predicciones. En ella, los usuarios pueden anticipar a los ganadores de las principales categorías, seguir a otros aficionados, competir en rankings y medir la precisión de sus pronósticos a lo largo de distintas ceremonias. Además, funciona como un espacio de debate donde se comparten opiniones y lecturas sobre las carreras al Óscar.

Estas aplicaciones cobran especial relevancia en una edición que trae novedades. En 2026, los Premios de la Academia incorporarán por primera vez la categoría de mejor casting, ampliando el reconocimiento a una parte clave del proceso cinematográfico. Los nominados fueron anunciados el 22 de enero desde el Samuel Goldwyn Theater de Beverly Hills, consolidando oficialmente el inicio de la cuenta regresiva hacia la gala.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!