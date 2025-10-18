Del Tinder moderno al amor conservador: la app que defiende los viejos valores

Creada por Anya Lacey, la plataforma de citas que promete unir a quienes creen en los roles de género tradicionales

En contraposición a opciones como Tinder, una aplicación apuesta por el resurgimiento del movimiento tradwife, que reivindica los valores tradicionales.

Mientras que el arribo de aplicaciones como Tinder y Bumble marcó una revolución en el mundo de las citas y la búsqueda de pareja -o de relaciones casuales-, la tendencia de volver a los valores tradicionales también ha encontrado su espacio en lo digital.

La propuesta más reciente llega, curiosamente, de una figura poco esperada: la influencer estadounidense y modelo Anya Lacey. Pese a las aparentes contradicciones entre su trabajo y su visión ultraconservadora, Lacey busca una pareja que comparta valores claros y objetivos de vida.

Entre lo que considera esencial están la fe, el deseo de formar una familia y la disposición a asumir responsabilidades tradicionales. Su concepción de las relaciones se basa en la estabilidad, la claridad de roles y la compatibilidad ideológica. “Creo en la feminidad, pero también en los límites. Si él no quiere proveer, es un no rotundo para mí”, afirma.

Al no encontrar lo que buscaba en las aplicaciones tradicionales, Lacey decidió crear dateanya.com, un sitio de citas dirigido a hombres y mujeres conservadores. La plataforma ofrece un formulario titulado “Sal conmigo”, que combina preguntas sobre creencias, metas de vida y habilidades prácticas como: “¿Quieres tener hijos?”, “¿Crees en Dios?” o “¿Sabes cambiar una llanta?”. La intención es clara: filtrar candidatos que estén realmente alineados con los valores tradicionales que ella promueve y servir de guía para quienes buscan relaciones estables y con propósito.

El sitio se presenta como la app de “Citas America First”, en alusión al lema popularizado por el presidente Donald Trump, y propone consejos diferenciados para cada género. A las mujeres, por ejemplo, les sugiere “deja que él maneje la cita; tú dirige la conversación”, mientras que a los hombres los orienta hacia “exclusividad antes de la intimidad”. También incorpora recomendaciones sobre principios no negociables, como “fronteras seguras y familias seguras”, con el objetivo de que los usuarios evalúen no solo la atracción física, sino también la compatibilidad ideológica y emocional.

El lanzamiento de dateanya.com coincide con un cambio evidente en los patrones de las relaciones románticas a nivel mundial: el matrimonio está en declive, las relaciones sexuales son menos frecuentes y crece la fatiga frente a las aplicaciones de citas convencionales. Las plataformas con orientación conservadora, sin embargo, han tenido dificultades para consolidar comunidades amplias, lo que ha impulsado a jóvenes con estas convicciones a buscar alternativas más coherentes con sus valores.

Desde su lanzamiento, la nueva app de Lacey ha sumado miles de usuarios y una gran atención mediática. “Es lo que TikTok de citas conservadoras necesitaba”, escribió un seguidor en redes. Otro comentó: “Ponerte ahí afuera es enorme y podrías ayudar a alguien a encontrar lo que realmente quiere”

El auge de las Tradwives

Las tradwives -abreviatura de traditional wives o “esposas tradicionales”- son mujeres que promueven un estilo de vida basado en valores conservadores y en los roles de género clásicos. Su filosofía gira en torno a la idea de que la mujer encuentra plenitud en el hogar, a través de la maternidad, el cuidado de la familia y el apoyo a su pareja.

En redes sociales, el movimiento se ha popularizado con imágenes que evocan la estética de los años cincuenta: vestidos con estampados florales, cocinas impecables y discursos centrados en la obediencia, la delicadeza y la feminidad.

Aunque el movimiento ha sido criticado por idealizar un modelo de vida restrictivo, las tradwives argumentan que su propósito es recuperar valores que consideran perdidos: la estabilidad, la familia y el sentido de propósito dentro de la pareja.

