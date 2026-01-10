Expreso
Editorial: Bemoles de la intervención en Venezuela

La erosión de las normas ponen en riesgo el orden internacional basado en reglas

La intervención de EE.UU. en Venezuela ha cambiado el mapa geopolítico internacional. Si bien la captura del dictador produjo una inmensa alegría a millones de venezolanos, quienes ya habían perdido las esperanzas de sacarlo del poder que retenía de forma ilegítima y que ejercía como déspota, también ha despertado temores de que el episodio se convierta en un ejemplo legitimador para que otras potencias desconozcan el derecho internacional. 

La operación podría sentar un precedente peligroso al debilitar las normas internacionales que prohíben la invasión de un Estado soberano sin mandato de la ONU, animando a otras potencias a justificar sus propias acciones militarizadas en regiones donde consideran que tienen intereses estratégicos o esferas de influencia, como Rusia en Ucrania o China en Taiwán.

La erosión de las normas ponen en riesgo el orden internacional basado en reglas, las cuales fueron concebidas luego de las dos grandes conflagraciones mundiales que devastaron a Europa y que ya han sido aplicadas en otros momentos críticos en los que grandes potencias han buscado imponerse sobre naciones más pequeñas.

Con las decisiones finales de EE.UU. en Venezuela se evidenciará si la intervención tiene como único interés la extracción de recursos naturales o también el restablecimiento democrático.

