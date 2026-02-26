Expreso
sismo
El temblor, con epicentro cercano a Paute, no generó emergencias.CANVA

Temblor en Ecuador hoy: Sismo se sintió en la madrugada de este 26 de febrero

Un sismo de magnitud 3,4 se registró la madrugada de este jueves 26 de febrero

La tranquilidad de la madrugada se vio interrumpida este jueves 26 de febrero, cuando un sismo de magnitud 3,4 sacudió la provincia de Azuay, en el sur del Ecuador. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGM) informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 05:21, con epicentro localizado a 26,56 kilómetros de Paute.

El evento tuvo una profundidad de 14 kilómetros y, según los reportes iniciales, no provocó daños materiales ni afectaciones a la población. Sin embargo, varios habitantes de la zona señalaron haber sentido el temblor, especialmente en sectores cercanos al epicentro.

Ecuador en el cinturón de fuego del Pacífico

Ecuador se encuentra dentro de una de las zonas sísmicamente más activas del planeta: el cinturón de fuego del Pacífico. Esta franja geológica concentra gran parte de la actividad volcánica y sísmica mundial, producto de la interacción de varias placas tectónicas.

Shimane, oeste de Japón sismo

Terremoto de magnitud 6,2 sacude Japón, sin riesgo de tsunami ni daños importantes

Leer más

En el caso ecuatoriano, la placa de Nazca se subduce bajo la placa Sudamericana, generando una dinámica que explica la frecuencia de sismos y la presencia de volcanes activos en el territorio. Por ello, los especialistas insisten en la necesidad de mantener protocolos de prevención y educación ciudadana frente a estos fenómenos naturales.

Cómo activar alertas sísmicas en tu celular

La tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para la prevención. En Ecuador, los teléfonos móviles permiten activar una función de alerta de terremotos que puede marcar la diferencia en situaciones críticas.

El procedimiento es sencillo:

  • Ingresa a la sección de Configuración en tu dispositivo.
  • Desliza hasta la opción Seguridad y Emergencia.
  • Activa la función Alerta de Terremotos.

Una vez habilitada, las notificaciones se enviarán automáticamente en caso de movimientos telúricos relevantes. Además, Google complementa este sistema con avisos en su buscador, informando a quienes consultan sobre el sismo en tiempo real.

