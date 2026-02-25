Inundaciones en Milagro: Se habilitó albergue en colegio Hugo Ortiz para damnificados

Pedro Solines es criticado en redes sociales por gestión en la emergencia; en Facebook del Municipio se limitan comentarios

Peatones movilizándose en medio del agua se volvió una escena común en Milagro.

Un segundo albergue temporal se habilitó para los damnificados por las inundaciones en Milagro, según informó este miércoles 25 de febrero la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Se instalaron camas en la Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz, en el recinto 5 de Junio, aunque la entidad no precisó cuál es la capacidad de este centro de acogida.

El Municipio de Milagro habilitó un primer albergue temporal en la Unidad Educativa 17 de Septiembre, donde se recibió a 301 personas, con la posibilidad de ampliar su capacidad.

#Milagro | Alojamiento Temporal



La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en coordinación con otras carteras de Estado, hemos habilitado y equipado un alojamiento temporal en la Unidad educativa Teniente Hugo Ortiz para las familias afectadas por la época lluviosa.



Gestión de Pedro Solines, entre críticas y comentarios silenciados

El alcalde Pedro Solines, quien está en el cargo desde 2023, ha culpabilizado por las inundaciones a las fuertes lluvias, al desborde del río Milagro y a la falta de planificación de otras administraciones.

Sin embargo, las críticas ciudadanas se han manifestado en redes sociales. "No se trata de solo llevar alimentos, se trata de que el alcalde haga el dragado que tanta falta hace", escribió el usuario dave_pierina, en una publicación de Instagram donde el alcalde mencionaba la entrega de víveres en sectores como San Miguel.

"El año pasado pasó lo mismo y fue incapaz de dragar el río para que este año no ocurra lo mismo", cuestionó Daniel Flores.

Ante la publicación de Solines sobre la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) local, del pasado 23 de febrero, María Gabriela Castro mencionó: "Todos los años lo mismo con las inundaciones, no existen mejoras en el tema, no hay prevención".

En medio de esta lluvia de cuestionamientos, la cuenta de la Alcaldía en la red social Facebook mostró una particularidad en las recientes publicaciones por la emergencia: comentarios desactivados.

"Pedro Solines ha limitado quién puede comentar esta publicación" es el mensaje que se muestra en los posteos relacionados con la gestión municipal de Solines, que ha sido inundada de críticas, dentro y fuera de las redes sociales.

