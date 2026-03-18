¿Quién es Lobo Menor, el sospechoso clave en el caso de Fernando Villavicencio?

La captura de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias “Lobo Menor”, marca un hito en la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio. Tras meses de seguimiento y cooperación entre Ecuador, México y Colombia, fue detenido en México con documentos falsos. Se pretendía escapar del país usando una identidad fabricada, según autoridades. La detención refleja un trabajo coordinado de inteligencia y policía internacional para detenerlo antes de que huyera.

El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que Lobo Menor fue capturado tras investigaciones que incluyeron análisis de movimientos y seguimientos detallados. Aguilar Morales planeaba salir hacia México, pero la acción conjunta de los países logró su detención. Una vez extraditado, será recluido en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, donde enfrentará la justicia ecuatoriana.

Su captura evidencia la colaboración internacional y el avance en los casos de crimen organizado en Ecuador. Lobo Menor no es un miembro cualquiera de Los Lobos, sino un cabecilla con gran influencia en la banda. Su rol ha sido central desde que asumió el control tras la huida de su padrastro, alias “Pipo”, líder histórico detenido en España pendiente de extradición.

Liderazgo de Lobo Menor dentro de Los Lobos

Ángel Aguilar tomó el mando de la banda siguiendo la estrategia de Pipo, incluso buscando beneficios legales para mantenerse fuera de prisión pese a las denuncias. Obtuvo un beneficio de prelibertad que le permitió evadir procesos judiciales hasta febrero de 2026. Ese mes, la justicia dictó prisión preventiva por su presunta implicación en el asesinato de Villavicencio, junto a Pipo y Luis Alfredo A.A., alias Gordo Luis. Desde entonces, había sido considerado prófugo de la justicia hasta su captura.

Uno de los autores materiales del asesinato, ofreció información sobre el rol de Lobo Menor antes de ser asesinado en la Penitenciaría del Litoral. Según su testimonio, Aguilar Morales y Gordo Luis daban órdenes directas a la organización para asegurar que el crimen se ejecutara sin filtraciones. Además, Marcelo Lasso, vinculado al entorno del narco Leandro Norero, confirmó que mantenía conflictos personales con figuras políticas, entre ellas José Serrano, que podrían haber influido en decisiones del grupo.

El testimonio de estos actores revela que Lobo Menor no solo ordenaba operaciones, sino que supervisaba la logística y planificación de crímenes de alto impacto. Su implicación directa en el asesinato de Villavicencio lo coloca como uno de los sospechosos más importantes en la investigación. La captura refuerza los esfuerzos de Ecuador para perseguir a los cabecillas de bandas criminales de gran alcance.

Vacíos judiciales y cooperación internacional

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Un aspecto preocupante es la aparente permisividad del sistema judicial ecuatoriano. Consultas en el Sistema de Expediente Judicial Electrónico del Consejo de la Judicatura no arrojan resultados sobre su historial, como si no existiera o careciera de antecedentes. Esta situación refleja deficiencias en el seguimiento de líderes criminales hasta fechas recientes.

La orden de prisión preventiva dictada en febrero de 2026, seguida de su captura, evidencia avances en la persecución de los responsables del crimen. La acción también muestra la importancia de la cooperación internacional entre fuerzas de Ecuador, México y Colombia. Las alertas rojas de Interpol y la vigilancia coordinada permitieron detener a un prófugo de alto perfil antes de que pudiera eludir la justicia.

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