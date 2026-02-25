Riobamba: operativo militar contra microtráfico termina con una mujer detenida

La aprehendida fue puesta a órdenes de las autoridades mientras avanza el proceso investigativo

Un operativo permitió desarticular un presunto punto de expendio de sustancias y dejó una detenida.

Un operativo ejecutado por la Primera División de Ejército, a través de la Brigada de Caballería Blindada, permitió desarticular un presunto punto de expendio de sustancias sujetas a fiscalización en un sector urbano de Riobamba.

La intervención se realizó en coordinación con la Fiscalía de Chimborazo y la Policía Judicial, como parte de las acciones conjuntas destinadas a combatir el microtráfico en la provincia. Según información oficial, las unidades militares y policiales efectuaron el allanamiento de un domicilio identificado como presunto centro de acopio y venta de drogas.

Durante el registro, los agentes hallaron evidencia relacionada con el expendio ilícito de sustancias.

Decomisos

Un paquete de marihuana.

480,50 dólares en efectivo.

Cuatro teléfonos celulares.

En el lugar fue aprehendida Inés Cecilia, quien, de acuerdo con el procedimiento legal, fue puesta a órdenes de las autoridades competentes para el inicio de las diligencias judiciales correspondientes.

Las autoridades militares señalaron que la operación forma parte de una estrategia sostenida contra las redes dedicadas al microtráfico que operan en Riobamba y sus alrededores. Indicaron además que continuarán ejecutando acciones de control, en coordinación con instituciones del Estado, para aportar a la seguridad ciudadana y a la reducción de actividades vinculadas al delito.

