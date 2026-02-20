Manta: cuatro capturados por distribuir marihuana a domicilio

La Policía detuvo a cuatro personas en Manta que distribuían marihuana bajo la fachada de un servicio de delivery

Un operativo ejecutado en Manta permitió la aprehensión de cuatro personas presuntamente involucradas en la distribución de marihuana.

Un operativo ejecutado en Manta permitió la aprehensión de cuatro personas presuntamente involucradas en la distribución de marihuana a través de un sistema de entrega a domicilio que operaba bajo la fachada de un servicio de delivery. Durante la intervención, agentes policiales realizaron un allanamiento donde, además de las detenciones, localizaron un inmueble destinado al almacenamiento de la droga.

(Sigue leyendo: Competencia de tránsito en municipios: ¿intervención del Gobierno será la solución?)

De acuerdo con los reportes preliminares, el lugar funcionaba como punto de acopio y distribución, desde el cual se coordinaban entregas de sustancias sujetas a fiscalización en distintos sectores de la ciudad. Los cuatro aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para la apertura del debido proceso.

Droga incautada durante el operativo

En el inmueble allanado se decomisó una cantidad significativa de marihuana lista para su distribución. Según los datos oficiales del parte operativo, la sustancia incautada corresponde a:

Marihuana

Peso total: 73,9 kilogramos

Número de dosis estimadas: 147.820

Reimberg: Chone Killers y Choneros manejaban agencias de tránsito en Durán y Manta Leer más

La sustancia se encontraba dividida y embalada, lista para su salida a través del sistema de entrega que utilizaban los sospechosos para evadir controles y reducir el riesgo de ser detectados.

Las autoridades iniciaron las diligencias respectivas para determinar la estructura y alcance de la red de distribución, así como posibles vínculos con otras actividades ilícitas o con organizaciones dedicadas al microtráfico en la provincia de Manabí. El operativo forma parte de las acciones permanentes orientadas a identificar nuevas modalidades de comercialización de droga en zonas urbanas.

MANTA

CUATRO APRESADOS POR TRÁFICO DE DROGAS VÍA DELIVERY.



La Policía Nacional aprehendió en un allanamiento a estos sujetos que distribuían marihuana a través de la fachada de servicio de “delivery” y además que tenían un inmueble para el almacenamiento de esta sustancia.… pic.twitter.com/JOAx9FLH6A — John Reimberg (@JohnReimberg) February 20, 2026

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ