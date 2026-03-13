María Fernanda Vargas oficializa su salida de la Revolución Ciudadana

La alcaldesa del cantón Simón Bolívar, María Fernanda Vargas Córdova, ha formalizado su separación definitiva del movimiento Revolución Ciudadana (RC5). El anuncio se dio a conocer este viernes 13 de marzo de 2026 a través de un comunicado en sus canales oficiales, confirmando el cese de su militancia en la organización política por la cual alcanzó la alcaldía en la provincia del Guayas.

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Razones de la desvinculación partidaria

En el documento, la autoridad municipal expone que su salida responde a una serie de tensiones internas registradas en los últimos meses. Vargas hace referencia directa a la conformación de un Comité de Ética por parte de la presidencia del movimiento, ejercida por Gabriela Rivadeneira, así como a una exclusión previa de los espacios de deliberación política de la estructura. Antes de hacer pública su postura, la funcionaria remitió una comunicación personal a Rafael Correa detallando los motivos de su decisión.

Asimismo, la alcaldesa aclaró que, en términos estrictamente formales, su salida no constituye una desafiliación, ya que no figura legalmente registrada como afiliada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). De esta manera, el anuncio ratifica el fin de su vínculo político y operativo con la organización, pese a no haber formalizado nunca su adhesión en el padrón electoral de la agrupación.

Hoy es un día de reflexión. Agradezco a quienes han estado, a quienes están y a quienes seguirán caminando conmigo. Mi compromiso con Simón Bolívar siempre será primero. pic.twitter.com/jnglFWsoat — Mafer Vargas 🇪🇨 (@Maferitavargas) March 13, 2026

Continuidad administrativa en Simón Bolívar

Respecto al futuro de su gestión, Vargas ha señalado que su salida de la tienda política no interferirá con sus responsabilidades institucionales. La alcaldesa enfatizó que su prioridad se mantiene en el cumplimiento del plan de trabajo y el bienestar de los habitantes de Simón Bolívar. A partir de este anuncio, la funcionaria ejercerá sus funciones de manera independiente, fuera de la disciplina partidaria de la lista 5, enfocándose en la administración técnica y operativa del cabildo.

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